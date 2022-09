Massagista do Flamengo faz cirurgia após descoberta de tumor no cérebro

Depois de ter informado que o massagista Denir havia sido diagnosticado com um tumor no cérebro, nesta quarta-feira (7), o Flamengo emitiu uma nota atualizando o quadro de saúde do profissional.

O funcionário de 73 anos passou por cirurgia nesta manhã e, agora, aguarda a definição das próximas etapas do tratamento.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o massagista Denir passou por cirurgia em razão do tumor no cérebro. O procedimento foi realizado com sucesso. Denir está estável, segue internado e realizará exames para definição dos próximos passos do tratamento. Seguimos na corrente positiva pela recuperação da nossa lenda! Força, Denir”, informou o Flamengo.

VEJA COMUNICADO:

Vale lembrar que, depois de passar mal no último final de semana, Denir foi levado ao hospital. Depois do diagnóstico de tumor cerebral, o massagista passou por uma nova bateria de exames, com toda a assistência do Departamento Médico do Flamengo, que tem acompanhado o quadro do profissional bem de perto, e a cirurgia foi realizada.

Vale destacar que o massagista é considerado um dos maiores ícones do Flamengo. Isso porque, o profissional presta serviço ao Rubro-Negro década de 1980, ou seja, na geração de Zico. No período, Denir foi parte crucial de diversos títulos importantes do Mais Querido, como as Libertadores e o Mundial.

O que é um tumor cerebral?

Os tumores cerebrais podem ter início em qualquer idade, sendo o tipo denominado glioblastoma o mais grave. Este vem se tornando cada vez mais comum em idosos e, normalmente, ele se apresenta mais entre os homens. Já o do tipo meningiomas, que, na maior parte dos casos, não são cancerígenos, manifestam-se, na maioria das vezes, em mulheres.

Independentemente se o tumor é maligno ou benigno, há uma série de consequências, pois há o acometimento de regiões próximas ao cérebro que controlam as funções vitais. Os problemas mais recorrentes são: complicações para andar, perda do equilíbrio, dificuldade de memória e linguagem e perda completa ou parcial da visão, por exemplo.

Foto: Reprodução/Flamengo

Edição Web: Bruna Oliveira

