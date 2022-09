“Desencantada”: Continuação do filme Encantada ganha primeiro trailer; veja

A sequência encontra o casal do filme original com filhos e feliz, mas não exatamente para sempre

A Disney+ divulgou o pôster e o trailer nacionais de “Desencantada”, a aguardada sequência de “Encantada” (2007), que volta a trazer Amy Adams no papel da Princesa Giselle. Só que algo dá muito errado – ou muito certo – quando ela faz um desejo num poço mágico, querendo que sua vida volte a ser um conto de fadas.

Para quem não lembra, a comédia original foi uma sátira certeira, divertida e bem-sucedida aos desenhos animados musicais de princesas da própria Disney, mostrando o duro choque de realidade sofrido por uma dessas princesas ao imergir na moderna cidade de Nova York nos dias atuais. Giselle tem um choque de realidade ao conhecer a vida desencantada das pessoas normais. Mas isso não a impede de se apaixonar por um nova-iorquino comum (Patrick Dempsey), mesmo com o Príncipe Encantado (James Marsden) vindo em seu resgate.

Princesa Giselle vira Rainha Má no trailer da continuação de “Encantada” Foto: Reprodução

A sequência encontra o casal do filme original com filhos e feliz, mas não exatamente para sempre, pois sua mudança para uma casa nova nos subúrbios se prova trágica. Mas a situação piora muito quando Giselle deseja que tudo se torne mágico. As mudanças causadas pelo desejo incluem seu papel como madrasta da filha adolescente do personagem de Dempsey, detalhe que a torna, como numa típica fábula da Disney, a Rainha Má.

O cineasta Adam Shankman (“Rock of Ages: O Filme”) é responsável pela direção do novo longa, que foi roteirizado por J. David Stem e David N. Weiss (dupla da versão live-action de “Os Smurfs” e sua continuação). E o elenco ainda destaca Maya Rudolph (“Fortuna”), Oscar Nuñez (“Professor Iglesias”), Jayma Mays (“Glee”), Idina Menzel (“Cinderela”), Yvette Nicole Brown (“Community”) e a jovem Gabriella Baldacchino (“Ask for Jane”).

A estreia está marcada para 24 de novembro em streaming.

