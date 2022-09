No Dia da Língua de Sinais, Wilker Barreto destaca Leis que promovem a acessibilidade à comunidade

Manaus (AM) – A data 10 de setembro é conhecida mundialmente como o Dia Mundial da Língua de Sinais (Libras), criada para promover o respeito e a valorização da linguagem voltada para as pessoas surdas. Candidato à reeleição de deputado estadual no Amazonas, Wilker Barreto (Cidadania) aproveitou a representatividade do dia para destacar Leis e feitos de sua autoria que promovem a acessibilidade e a inclusão à comunidade surda e afirmou que, caso eleito, continuará lutando pelos direitos das mais de 200 mil pessoas com surdez no Estado, segundo IBGE 2021.

Uma das principais conquistas obtidas pelo parlamentar na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em prol dos surdos foi a Lei nº 5.345/2021, que assegura a disponibilização de tradutor intérprete de Libras nas unidades de saúde que compõem a rede pública do Estado como hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs) e Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMIs).

Outro feito de Barreto foi a instituição do “Setembro Azul – Campanha de Conscientização aos Direitos das Pessoas Surdas” no calendário oficial de eventos do Estado. Por meio da Lei nº 5.139/2020, a propositura tem o intuito de conscientizar a sociedade sobre os direitos da comunidade surda com reuniões, palestras, seminários, audiências públicas e demais eventos durante o referido mês, onde também se comemora, além do Dia Mundial da Língua de Sinais (10), o Dia Nacional do Surdo (26 de setembro) e o Dia Internacional da Pessoa Surda (30 de setembro).

Em junho deste ano, durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023) que estima as Receitas Totais do Estado e compreende as prioridades da administração pública estadual para o exercício seguinte, Wilker propôs uma emenda para a realização de concurso público para tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no estado do Amazonas, para atuação em repartições e secretaria do Executivo estadual. Porém, apesar da importância da propositura, o plenário do Legislativo estadual derrubou a indicação do deputado e a emenda foi rejeitada.

Defensor dos surdos

Wilker é defensor dos direitos da comunidade surda Foto: Divulgação

Na tribuna da Assembleia Legislativa, Wilker é forte defensor dos direitos e anseios da comunidade surda com indicação de emendas e proposituras que vão ao encontro da ampliação da acessibilidade e a promoção da inclusão social. Uma das iniciativas do parlamentar foi a realização de dois Encontros Bilíngues do Estado do Amazonas, evento que reuniu representantes da classe e professores para discutir a implementação da educação bilíngue de surdos na rede estadual de ensino.

A reativação da Escola Estadual Augusto Carneiro, desativada em 2016 por problemas estruturais, mas que até hoje não teve a reforma concluída, também é outra cobrança de Wilker ao longo do seu mandato. A unidade escolar adaptada aos alunos surdos, é um dos principais apelos de pais e professores que clamam por melhorias à acessibilidade na educação.

Wilker também é autor do Título de Cidadão Amazonense concedido à Marlisson Barral de Azevedo, professor, pedagogo e tradutor intérprete de Libras da Assembleia Legislativa do Amazonas. A iniciativa do parlamentar buscou homenagear o profissional, considerado referência na luta pelos direitos e a garantia da acessibilidade da comunidade surda no Amazonas.

A luta continua

Candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual, Wilker agradeceu a confiança da comunidade surda e reiterou que quer continuar lutando por mais conquistas pelos próximos quatro anos.

“Chegamos ao final deste mandato com vitórias importantes como a Lei estadual que garante o direito de um intérprete de Libras nas unidades públicas e do Setembro Azul que traz um mês de reflexão desta importante luta. Uma pena que, apesar dos vários pronunciamentos e cobranças públicas, a escola Augusto Carneiro não saiu do papel e, infelizmente, fui derrotado na votação do orçamento com uma emenda que é seu direito. Agradeço a classe pela confiança e se for da vontade de Deus e do povo, espero poder enfrentar novos desafios e conquistar mais vitórias à comunidade surda por mais quatro anos”, finalizou.

*Com informações da assessoria

