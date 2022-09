Luva de Pedreiro nega quebra de contrato com Falcão e diz ‘que mentira é essa?’

Durante uma live no Instagram com Falcão, influenciador reforçou que não cancelou o contrato com o ex-jogador

O influenciador Luva de Pedreiro desmentiu nas redes sociais que teria quebrado o contrato com o empresário e ex-jogador de futsal Falcão. A notícia de uma suposta suspensão do acordo entre o influenciador e o empresário surgiu após o baiano informar que estaria abandonando a carreira.

“Agora foi que deu, estão dizendo que Falcão agora não é meu empresário porque eu saí. Que mentira é essa parceiro? É tudo mentira, é Fake News, é tudo mentira!”*

O influenciador fez uma live no Instagram com a participação de Falcão. Iran Ferreira reforçou que não cancelou o contrato com o ex-jogador.

Luva afirmou ainda que páginas de fofocas o impediram de responder sobre a ‘fake news’.

“Ainda me bloqueou dos comentários, para eu não dizer que é mentira, mas eu tenho fé em Deus, eu sou iluminado por Deus, tá ligado? eu sou brasileiro não desisto nunca, graças a Deus. Sim, minta agora!”

Informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, do Metropoles, indicavam que Luva de Pedreiro estaria rompendo o contrato com Falcão para ser empresariado pelo tiktoker senegalês Khaby Lame.

Na terça-feira (13), Iran anunciou que voltaria a vida normal de antes da fama. O anúncio foi feito por Luva logo depois dos conteúdos sumirem na página do influenciador no Instagram.

“Fala minha tropa, galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, não fui hackeado não. É porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. [Vou] viver minha vida normal, sossegado daquele jeito. A equipe que eu tô são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo de parar”.

Quem é “Luva de Pedreiro”

O jovem de 20 anos é um fenômeno das redes sociais. Com 15 milhões de seguidores apenas no Instagram (é o influenciador de futebol com mais seguidores na rede), além de outros 16,9 milhões no Tik Tok, o ‘Luva de Pedreiro’ se tornou sucesso mundial pelos gols e comemorações marcados em um campo de terra.

De atletas do Bayern de Munique ao filho de Cristiano Ronaldo, o ‘Receba’ virou um bordão mundialmente conhecido.

Devido à grande audiência que carrega consigo nas redes sociais, foi convidado para assistir à final da Champions League, entre Liverpool e Real Madrid, em Paris.

Na ocasião, o PSG aproveitou para recebê-lo no Parque dos Príncipes, onde gravou vídeos com ele e utilizou em suas contas oficiais.

