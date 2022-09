Procura por ingressos do show da Oficina G3 bate recorde em Manaus

Manaus (AM) – Há 40 dias do show “Humanos”, da banda Oficina G3, mais de 60% dos ingressos da área VIP, negociados a R$ 100, já foram vendidos, além dos convites de pista (R$ 50), que registram mais de 40% de vendas.

O público pode adquirir esses ingressos em três postos físicos em Manaus: Shopping da Bíblia (Centro e Manôa) e Shopping Sumaúma (Cheirinhos de Monik) e também na plataforma oficial da banda: www.clubedoingresso.

O evento está agendado para o dia 28 de outubro, às 20h, no Podium da Arena da Amazônia. As informações podem ser obtidas pelo (92) 98822-7123.

O show da Oficina G3, que se apresentou há mais de cinco anos em Manaus, vai marcar o retorno da formação inicial da banda para uma turnê por diversas cidades brasileiras.

A união dos músicos marca a comemoração de 20 anos do icônico álbum “Humanos”, trabalho que vendeu mais 100 mil cópias na virada dos anos 90.

Os aficionados pelo rock gospel vão poder rever o vocalista PG; Juninho Agram, na guitarra; Jean Carlos, nos teclados; Duca Tambasco, no baixo; Walter Lopes e Lufeh vão dividir as apresentações na bateria.

Na playlist não podem faltar os hits “Onde Está?“, “Apostasia” e “Te Escolhi“, além de outros sucessos.

» Placa-símbolo: Com a proximidade da apresentação da banda paulista, a placa-símbolo do show “Humanos” já começa a circular nos principais pontos turísticos de Manaus para chamar a atenção do público e ajudar na divulgação do evento.

Outro detalhe, antecipado pela banda, será a gravação de toda a programação para servir como registro da turnê comemorativa da Oficina G3.

Serviço:

Oficina G3 – show ‘Humanos’

Data/hora: Dia 28 de outubro, às 20h.

Local: Podium da Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery.

Ingressos: Site oficial da banda: www.clubedoingresso.com; Shopping da Bíblia (Centro e Manôa) e Shopping Sumaúma (Cheirinhos de Monik).

*Com informações da assessoria

