Vídeo: cachorrinho deixa UTI após 22 dias e reação da família emociona web

Publicado no TikTok, vídeo já conta com milhares de visualizações. Internautas do mundo inteiro se emocionaram com o momento

Esta semana, viralizou nas redes sociais um vídeo no qual um cachorro é recepcionado no corredor de um hospital veterinário pela família, após ter passado 22 dias na UTI.

A gravação, publicada no TikTok, já conta com milhares de visualizações. Nela, é possível ver o corredor do centro médico repleto de pessoas erguendo bandeirolas do Chile, e celebrando a recuperação do doguinho, enquanto o animal passa, calmo e “sorridente”.

Veja o vídeo:

o doguinho passou 21 dias na uti e a saída dele foi assimmmm



SE EU CHOREI VCS TBM VÃO pic.twitter.com/NJLSpMtyz6 — Matheus Rocha (@matheus) September 14, 2022

Na legenda, a autora da publicação, a enfermeira veterinária chilena Camila Henriquez, celebra a impressionante recuperação do pet: “Nosso Jota depois de 22 dias hospitalizado finalmente conseguiu receber alta e ir embora com sua família”.

*Com informações do Metrópoles

