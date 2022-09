Suframa promove fórum de discussão com startups regionais

A finalidade é promover um amplo debate com startups localizadas na área de abrangência do modelo Zona Franca de Manaus

A Suframa realizará na manhã desta terça-feira (20), no auditório da Autarquia, o evento “Fórum de Discussão Suframa e Startups”. A finalidade é promover um amplo debate com startups (empresas nascentes de base tecnológica) localizadas na área de abrangência do modelo Zona Franca de Manaus – estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá – e identificar oportunidades de aprimoramento do ambiente de negócios para esses atores.

A expectativa é de que o evento possa reunir a maior quantidade possível de representantes de startups regionais, nos mais diversos graus de desenvolvimento, para avaliar e discutir mecanismos com os quais a Suframa poderá contribuir com o desenvolvimento e a evolução dessas empresas, com ênfase na troca de experiências e na disseminação de oportunidades relacionadas às modalidades de incentivo financeiro previstas na Lei nº 8.387/1991 (Lei de Informática na ZFM).

Além da solenidade de abertura, que terá a participação do superintendente da Suframa, Algacir Polsin, o evento contará com atividades como a apresentação de ações direcionadas ao desenvolvimento regional; apresentação de normativos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I); apresentação de cases de PD&I; e uma apresentação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Ao final, também ocorrerá uma sessão de debates e encaminhamentos sobre a temática.

Proposta

A realização do fórum, além de estar inserida no contexto do projeto “Amazônia 2040: cenários prospectivos e agenda estratégica para o Desenvolvimento”, coordenado pela Suframa, também tem um caráter de aproximação entre a Autarquia e as startups regionais de forma que possam ser prestadas orientações sobre as diretrizes legais e angariadas informações sobre as dificuldades e os desafios enfrentados pelo ecossistema de inovação regional.

Com base na percepção desses dados, a proposta inicial da Suframa é de poder realizar, futuramente, um novo evento de maior porte (pichtday ou hackthon) em parceria com os programas prioritários do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda).

*Com informações da assessoria

