Motociclista morre após colisão com dois carros em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, identificado como Ângelo Ferreira Carvalho, de 32, morreu após ser atropelado, na tarde deste sábado (24), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da equipe da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Ângelo dirigia uma motocicleta de cor vermelha e tentou fazer uma curva proibida pelo canteiro central.

No entanto, acabou sendo atropelado por dois carros. Com o forte impacto, Ângelo foi arremessado por aproximadamente 20 metros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para fazer os procedimentos necessários. Ao chegar no local do acidente, a equipe de bombeiros tentou reanimar Ângelo, por meio do procedimento de ressuscitação cardíaca. Porém, o motociclista não resistiu aos ferimentos, e morreu no local.

O corpo de Ângelo foi removido e levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

