Maratonista Patrícia Farias chega a Manaus para o Amazon Challenge

A maratona aquática no rio Negro está prevista para acontecer entre o dia 8 ao dia 10 de outubro | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- A ultramaratonista aquática Patrícia Farias desembarca em Manaus esta semana para superar mais um desafio.

Prestes a completar 40 anos no próximo dia 10 de outubro, a atleta que foi a primeira mulher a realizar a Travessia do Leme ao Pontal, agora vai participar do Amazon Challenge.

A maratona aquática no rio Negro está prevista para acontecer entre o dia 8 ao dia 10 de outubro, conforme as condições climáticas, e envolve duas modalidades de travessia: de 18k ( da praia do Tupé à Ponta Negra) e de 30k (da praia do Açutuba à Ponta Negra).

" Vou me desafiar nessa prova de 30k e ainda vou fazer mais um pouquinho, ao todo farei 40 km, em comemoração ao meu aniversário de 40 anos. Para comemorar, a gente também vai ajudar também uma instituição filantrópica local, o Abrigo Nacer. Conto com a colaboração de todos " Patrícia Farias, atleta

Patrícia Farias de França iniciou na natação aos três anos de idade para o tratamento da asma. Foi atleta federada em piscinas até os 16 anos. A partir de 2011 começou a nadar em águas abertas. Alguns anos depois, decidiu desafiar seus limites e entrou na rota das grandes travessias naturais.

Patrícia Farias de França iniciou na natação aos três anos de idade | Foto: Divulgação

De acordo com o presidente da Associação Aquática Amazonas, Pierre Gadelha, a prova acontece desde 2019 e até agora dez nadadores completaram o desafio dos 30k.

“É uma prova voltada para atletas experientes e ativos, por isso para se inscrever fazemos uma análise do currículo do atleta. Entre os maiores desafios dessa prova está a temperatura da água, que em alguns trechos chega a 31 graus. Há apenas quatro provas similares a essa no Brasil, entre elas a travessia do Leme ao Pontal, que Patrícia foi a primeira mulher a completar. Faremos todo o suporte dela nesse percurso, e ao final ela receberá o troféu e o certificado de participação”, afirmou Pierre.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vitor Gadelha participará do Amazon Challenge

Amazonense ultramaratonista nada de Ilha Grande até Angra dos Reis