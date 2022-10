Webconferência discute prevenção e tratamento do câncer de mama em Manaus

Manaus (AM) – Com o tema “A importância da integralidade na prevenção e no tratamento do câncer de mama”, a Prefeitura de Manaus realiza mais uma edição do Diálogos na Atenção Primária em Saúde (APS), nesta quarta-feira (5), às 14h.

A webconferência é uma das frentes de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para contribuir para a educação permanente dos servidores municipais de saúde, mas que também pode ser acessada pela população, por meio do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/esap-semsa.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, explica que a conferência virtual faz parte da programação do “Outubro Rosa”, mês dedicado à sensibilização da sociedade sobre o câncer de mama, destacando o acesso aos serviços de diagnóstico, tratamento, observação de sinais e sintomas sugestivos da doença de modo a estimular o envolvimento de todos.

“Compartilhar conhecimentos e divulgar informações sobre a doença é uma frente de atuação fundamental no enfrentamento do câncer de mama. E, nesse sentido, o Diálogos na APS, que vai abordar a integralidade, que compreende o tratamento de forma integrada por equipes multidisciplinares, o tratamento humanizado e respeitoso e a qualidade do serviço de saúde, são uma importante contribuição para disseminar informações e até quebrar alguns medos relacionados à doença”, explicou.

O tema será desenvolvido pela chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, Lúcia Freitas, pelo médico mastologista da policlínica Castelo Branco, Luciano Brandão, pela chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição, Lia Ferreira e pela assistente social e especialista em saúde pública, Elizabeth Modernel, do Distrito de Saúde (Disa) Oeste.

O Diálogos na APS é uma iniciativa da prefeitura, que tem o objetivo de aprimorar a oferta dos serviços de saúde da atenção primária, por meio da atualização dos servidores. Os temas abordados têm relação direta com a rotina vivenciada pelas equipes da ponta do sistema, que participam ativamente das conferências expondo suas dúvidas, compartilhando suas experiências e sugerindo mudanças para melhorar os atendimentos à população manauara.

*Com informações da assessoria

