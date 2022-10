6ª Edição do Amazon Abu Dhabi terá revanche entre Willian Couto e Junior Cardoso

Manaus (AM)- O maior evento de Jiu-jítsu da região Norte está de volta. A sexta edição do Amazon Abu Dhabi já tem local e data para acontecer: dia 12 de novembro, no Uiara Amazon Resort, um local especialmente escolhido para proporcionar ao fã da arte suave uma experiência única em plena floresta Amazônica.

O local paradisíaco será o palco para muitos desafios que prometem agradar quem for acompanhar no resort de luxo localizado em Paricatuba, Lago Salvador. O local proporcionará condições especiais de hospedagem para os clientes que forem prestigiar o Amazon Abu Dhabi.

Entre as muitas novidades do card de luta, está o desafio de equipes, o embate entre o atleta profissional do MMA Ronys Torres e João Ferreira e a revanche entre Willian Couto e Junior Cardoso, que se enfrentaram na última edição do torneio e que buscam redefinir o status do campeão.

Para Willian Couto, a primeira luta com Cardoso foi travada, o que impediu que o público contemplasse uma boa luta.

“A primeira luta eu confesso que perdi o foco, mas estou voltando totalmente diferente agora. Voltei ao meu peso de competição, de 74kg, onde eu me sinto mais rápido e forte”.

Sobre o retorno ao tatame ele garante que saíra vitorioso.

“Tenho certeza que essa luta será muito diferente da primeira, quem for prestigiar o evento irá ver o William buscando a iniciativa o tempo todo, para que no final do combate o meu braço esteja levantado novamente”, afirmou.

Já para Junior Cardoso, a luta anterior foi um bom combate porém o resultado foi injusto.

“Eu acho que o árbitro se precipitou em algumas marcações, de falta, mas assim foi uma boa luta. O Willian é um cara que luta pra frente, eu também, e acho que por isso o evento decidiu fazer uma segunda edição dessa luta”, contou o atleta que tem se preparado bastante para o reencontro com Willian Couto.

Sobre o torneio

O Amazon Abu Dhabi nasceu com o objetivo de valorizar os atletas manauara e da região Norte. Primeiro atleta em 2010 a se tornar campeão no evento principal em Abu Dhabi, o empresário, atleta do Bellator MMA e organizador oficial do evento, Robert Pato se sente realizado em poder ajudar tantos atletas trazendo um evento dessa natureza para o Amazonas.

“É uma alegria imensa poder colaborar com os atletas manauaras, a gente sabe a dificuldade que é para o atleta estar numa competição, então é muito gratificante trazer o torneio de Abu Dhabi para cá como foi em 2011 e agora num evento totalmente amazonense”, afirmou Robert Pato. Para a nova edição Pato foi em busca de novidades a fim de contemplar a todos com um evento da grandeza que é o Amazon Abu Dhabi.

A noite terá transmissão ao vivo e o fã que quiser assistir os combates no conforto de sua casa poderá fazê-lo adquirindo o pay-per-view pelo canal BJJpro.tv, que já está disponível para a compra.

Ingressos

Os ingressos estão à venda pelo pelo número de WhatsApp (92) 98265-5503. No primeiro lote, as cadeiras estão à venda por R$160,00 e a mesa com oito lugares ao preço de R$1.800. Quem optar pela hospedagem, o Uiara Amazon Resort colocará à disposição condições especiais.

Cards das lutas

Juarez Harles X Rafael Silva – até 92 kg Aninha Pitbull X Claudiane Costa – até 56 kg Willian Couto e Júnior Cardoso Michel de Souza x Marcelo Pontes – 100 kg Ronys Torres x João Ferreira – até 88 kg Alex Sá x Wheligyon Barbosa – até 77 kg Franciele Nascimento x Day Monster – até 60 kg Maik Matos x Paulo Victor – até 90 kg Lucas Batista x Paulo Victor – até 90 kg Candido Neto x Rodrigo Costa – até 88 kg

Desafios das equipes

Club Pina x Monteiro

Rodolfo Mustang x Diego Marinho – até 68 kg

Edson Sales x Ruberval Maia – 77 kg

Nelson Cézar x Claudevan Soneka – 84 kg

