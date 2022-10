Seleção Feminina desembarca na Noruega para amistosos

A delegação da Seleção Feminina começou a se apresentar em Oslo (NOR), para o período da Data FIFA de outubro. A equipe brasileira disputará dois jogos amistosos na Europa, diante da Noruega e da Itália.

As primeiras atletas a se apresentarem à concentração foram a zagueira Lauren, a meia Ana Vitória e as atacante Geyse e Gabi Nunes, que se chegaram na noite de sábado (2). Na manhã desta segunda-feira (3), se juntaram ao grupo as defensoras Antonia e Tainara.

Pela tarde, às 15h30 (horário local), foi a vez da comitiva que embarcou no Brasil chegar ao hotel onde a equipe ficará reunida. Além da comissão técnica, também já integram a equipe as goleiras Luciana e Letícia, as defensoras Tamires, Fernanda Palermo, Tarciane, as meias Adriana, Ary Borges, Duda Sampaio, Duda Francelino, Yaya, Milene, e as atacantes Bia Zaneratto e Jaqueline. Às 16h30, foi a vez da meia Kerolin e da atacante Ludmila desembarcarem em Oslo.

O grupo estará completo nesta terça-feira (4), quando a técnica Pia Sundhage comandará o primeiro treinamento com a equipe às 16h30 (Horário local), em Lillestrom. A Seleção Feminina enfrentará a Noruega no dia 7 de outubro, às 14h (Horário de Brasília), no Estádio Ullevaal, na capital norueguesa. O confronto diante da Itália será no dia 10 de outubro, às 13h30 (Horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova.

