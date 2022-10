Familiares de enfermeiro assassinado fazem manifestação pedindo justiça pelo caso

Manaus (AM) – Familiares do enfermeiro José de Arimateia Alves Pereira, conhecido como “Ary”, de 48 anos, realizaram uma manifestação com pedidos de justiça pelo caso. O movimento aconteceu, na tarde desta quarta-feira (5), na avenida Solimões, no bairro Distrito Industrial 1, na Zona Sul de Manaus.

O enfermeiro foi assassinado e encontrado, na última quarta-feira (28), em uma área de mata próximo a um conjunto residencial localizados no bairro Japiim, na Zona Sul da capital, com hematomas pelo corpo e sinais de enforcamento. Com faixas e cartazes com fotos do enfermeiro, os familiares e amigos fecharam por alguns momentos a via pública e pediram rigor das autoridades nas investigações.

“Estamos fazendo essa manifestação para que o caso seja elucidado e a nossa família fique em paz. A pessoa que fez isso com ele pode estar solta por aí destruindo outras famílias. Queremos uma resposta do Poder Público. O meu tio era muito amado, ele tem pessoas que vão lutar por ele até o fim”, declarou a sobrinha da vítima, Natália Pereira.

A sobrinha acrescentou, ainda, que José de Arimateia trabalhava há 20 anos na enfermagem e que era muito admirado pela comunidade.

Familiares fecharam a via por algum instantes. Foto: Bianca Ribeiro

“Hoje, a comunidade sente falta da pessoa e do profissional que ele era. Nós nunca imaginamos passar por isso, quando víamos famílias pedindo justiça, não sentíamos a mesma dor, mas hoje estamos sentindo o que é lutar por justiça. Clamamos por respostas”, concluiu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e, até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado e preso.

