Comunidade Canto do Sabiá recebe trabalho de drenagem profunda, em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus realiza, nesta segunda-feira (10), pela primeira vez, o serviço de drenagem profunda na comunidade Canto do Sabiá, no bairro Parque Riachuelo, zona Oeste.

A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), vai beneficiar as ruas Mestre Florêncio, travessa Arouca e Bom Futuro 2, que sofriam com alagamentos constantes.

Ao todo, a comunidade vai receber mais de 1.240 tubos de concreto armado. As equipes da Seminf já implantaram, até o momento, 500 metros de tubulações para dar vazão correta à água da chuva.

Segundo o fiscal da obra, engenheiro Edinaldo Ramos, o trabalho consiste na implantação de um sistema de drenagem completo que, pela primeira vez, é implantado na área, para beneficiar dezenas de famílias.

Além dessa obra, a Prefeitura de Manaus já atendeu com infraestrutura básica em torno de 14 ruas com os serviços de terraplanagem, pavimentação e drenagem.

“A água da chuva descia pela rua Mestre Florêncio, invadindo outras vias e as casas das famílias, causando prejuízo com os alagamentos. Devido a esse problema, o prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Júnior, determinaram que fosse feito um levantamento das necessidades da comunidade, sendo realizado um projeto de topografia e, na sequência, tiveram início as obras que têm prazo para conclusão antes do inverno. Com essa grande rede de drenagem profunda, a água vai cair dentro da tubulação e desaguar, de forma correta, dentro do igarapé”, explicou Ednaldo.

Ainda de acordo com o técnico da Seminf, após a finalização da implantação dos 1.240 metros de tubulação, as equipes irão finalizar com a drenagem superficial composta por calçada, sarjeta e meio-fio. E mais ruas serão beneficiadas com pavimentação asfáltica.

O comerciante Francisco Anaiton, de 47 anos, morador da comunidade há quase 30 anos, relatou que é a primeira vez que a Canto do Sabiá recebe serviços de infraestrutura.

“Eu moro há 27 anos aqui, mas a comunidade já existe há quase 40 anos, e nunca teve serviços de infraestrutura, era 100% barro. É a primeira vez que a gente recebe esse trabalho de drenagem profunda, porque não existia, as famílias que moram aqui perderam seus eletrodomésticos e utensílios com os alagamentos. Mas, agora, eu agradeço a atenção do prefeito e do secretário, por contemplar toda a comunidade com os serviços de pavimentação e drenagem”, disse o morador

