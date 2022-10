‘A Fazenda 14’, Bia Miranda revela abuso e queimaduras por cigarro na infância

Durante a formação da roça de “A Fazenda 14” na noite da terça-feira (11), a influenciadora Bia Miranda se emocionou ao relatar abusos sofridos na infância.

Depois de receber um voto de Bárbara Borges, ela revelou ter sofrido dificuldades quando era criança e atribuiu à criação, sem pai e mãe, como afirmou, o seu jeito de ser que não agradou alguns peões.

“Fui mal educada no sentido literal. Cresci sem mãe e sem pai para me criar. Quando eu tinha 11 anos, meu padrasto me pegou para criar e sou feliz e alegre por conta dele”, iniciou a peoa.