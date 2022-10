Lojas Americanas abre mais de 5 mil vagas temporárias para Black Friday e Natal   

As Lojas Americanas S.A, companhia que reúne grandes marcas como Americanas, Submarino e Shoptime está com mais de 5 mil oportunidades de emprego temporárias abertas para reforçar sua operação de Black Friday e Natal em todo o País.

A seleção busca pessoas dinâmicas, ágeis, resilientes, com foco em resultados e disponibilidade de horário. Para se candidatar, é necessário ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo.

As oportunidades não exigem experiência e há possibilidade de efetivação.

De acordo com a Americanas, as vagas contemplam as mais de 1.800 lojas físicas da marca Americanas em todos os estados do Brasil, além dos mais de 200 hubs e centros de distribuição (CDs) pelo País.

Há vagas para cargos de:

operação logística,

operação de loja,

agente de atendimento,

manuseio de empilhadora,

manobrista, entre outros.

Vagas nas lojas físicas

Presentes em mais de 900 cidades do País, em todos os estados, as lojas físicas da Americanas têm vagas disponíveis para o cargo de operador da loja. As vagas estão disponíveis por meio do site.

Oportunidades nos Centros de Distribuição: Para os interessados em trabalhar na operação logística da companhia, há vagas para atuação nos centros de distribuição e hubs nos estados de:

Pernambuco,

Bahia,

Ceará,

Pará,

Rio de Janeiro,

São Paulo,

Rio Grande do Sul,

Paraná,

Minas Gerais

e no DF.

As oportunidades estão em cargos na operação de CDs, em posições como operador de logística, fiscal, agente de atendimento, operador de empilhadeira, assistente e manobrista.

As inscrições para as vagas em logística estão abertas no site.

Seleção e benefícios

O processo seletivo acontece 100% online e conta com testes de matemática, português e conhecimentos gerais.

Além de salário compatível com o mercado, as pessoas contratadas pela Americanas S.A. receberão benefícios como vale-transporte, alimentação no local ou vale-refeição.