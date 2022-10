Rodrigo Guedes anuncia candidatura à presidência da CMM

Rodrigo Guedes afirmou que está lançando a candidatura para que a Câmara melhore a sua imagem com à população

Manaus (AM) – O vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) anunciou, nesta segunda-feira (17), sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Na coletiva de imprensa, o parlamentar se lançou como alternativa ao atual presidente da casa, o vereador David Reis (Avante).

À imprensa, Guedes afirmou que está lançando a candidatura para que a Câmara melhore a sua imagem perante a população. Além disso, ele ressaltou que a decisão partiu da insatisfação com o atual cenário da casa na gestão do atual presidente.

“Na Câmara não tem debate, não tem transparência com os gastos públicos. É preciso limpar a imagem do parlamento com a sociedade. É possível adotar programas que tornem a Câmara modelo de gestão e gastos públicos”, explicou.

O vereador destacou ainda que é necessário dar transparência aos gastos públicos assim como às ações parlamentares, e que atualmente não há esse controle, fazendo com que a casa fique em descrédito com a população.

“A gente não sabe em que um parlamentar votou de um jeito, votou de outro. A gente não sabe a frequência dos parlamentares, infelizmente a imagem da câmara com a população é muito ruim por conta dessa série de situações e desses escândalos que aconteceram na gestão do atual presidente”, disse Guedes

De acordo com o vereador sua candidatura tem dez propostas para a gestão da CMM, caso eleito. O parlamentar ressaltou que a transparência, acessibilidade e participação da sociedade está entre suas propostas. Guedes ainda falou sobre o apoio dos vereadores.

“É uma candidatura de propostas acima de tudo. Deixando claro, eu não estou negociando nada. Estou com essa candidatura e vou manter ela. Entre as propostas tenho a câmara aberta, câmara participativas, transparente, acessível, gestora. E peço desde já o apoio dos vereadores que são contrários a essa forma de gestão autoritária, ditatorial do presidente da câmara”, finalizou o parlamentar.

