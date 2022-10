Lula tem 51,3% dos votos válidos; Bolsonaro, 48,7%, indica Paraná Pesquisas

Nova rodada do levantamento do instituto Paraná Pesquisas para o segundo turno indica o candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva à frente na disputa pela Presidência da República, com 51,3% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, pontuou 48,7%.

O novo levantamento do Instituto Paraná, divulgado nesta quinta-feira (20), indica que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente da corrida eleitoral pela presidência no segundo turno, com 51,3% dos votos válidos.

Na consulta anterior, de 13 de outubro, o petista marcou 51,9% contra 48,1% de Bolsonaro. Nesse caso, não são contabilizados os eleitores que declaram voto em branco ou nulo e indecisos. A soma dos votos válidos recebidos é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o presidente eleito.

A margem de erro para o levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa entrevistou 2.020 pessoas entre 15 e 19 de outubro, em 160 municípios brasileiros. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02276/2022.

Quando considerados os votos totais — com brancos, nulos e indecisos —, Lula tem 46,9% e, Bolsonaro, 44,5%. Outros 5% afirmam votar em branco ou nulo e 3,6% não sabem quem escolher.

Os dados são referentes ao cenário estimulado, quando uma lista de candidatos é apresentada ao entrevistado. O ex-presidente tinha 47,6% no levantamento anterior, enquanto o candidato do PL pontuou 44,1%.

O resultado representa um empate técnico dentro da margem de erro, pois Lula pode ter de 44,7% a 49,1% da preferência. Já Bolsonaro tem uma intenção de voto que varia de 42,3% a 46,7%.

Pesquisa espontânea

Na consulta espontânea, o petista ficou com 42,8% contra 40,2% do atual mandatário. Nesse caso, o entrevistado responde em quem vai votar, de forma espontânea, ou seja, sem que os nomes dos postulantes sejam apresentados.

* Com informações do site Metrópoles

