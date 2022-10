Manaus é a capital brasileira com o maior número de obesos, diz Ministério da Saúde

Manaus (AM) – Alimentação saudável, prática de atividades físicas e evitar o consumo de produtos ultraprocessados, como refrigerantes e enlatados. Essas são algumas das sugestões que os nutricionistas recomendam para que os manauaras possam reverter o título de capital brasileira com maior número de pessoas obesas, que mantém desde 2017, segundo dados do Ministério da Saúde.

De acordo com a nutricionista do Hospital Nilton Lins (HNL) e presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Amazonas (Sindnutri), Veridiana Marreira de Lima, 63% da população da cidade estava acima do peso em 2021, dos quais 23,4% da população adulta apresenta índices de obesidade. Em toda a Região Norte, a obesidade infantil chega a 10,4% e em adultos a 30%.

Ainda segundo a especialista, além da pandemia, fatores culturais e a ausência de iniciativas para promover a reeducação alimentar tem contribuído para que estes números continuem com forte tendência de crescimento nos próximos anos.

“Por tradição, no Amazonas a alimentação tem como elementos importantes a farinha, os guaranás e refrigerantes em geral, principalmente nos dias mais quentes de verão, que são basicamente carboidratos, sódio e açucares ingeridos em grande quantidade, que aliados com outros hábitos, como o consumo de fast food, por exemplo, acarretam nestes índices alarmantes”, destacou Veridiana.

O setor de Nutrição do HNL tem registrado um crescimento no número de atendimentos nos últimos meses em todas as faixas etárias, principalmente após a redução nos casos de pandemia na cidade.

“Com o retorno ao ritmo normal do cotidiano, as pessoas estão gradualmente voltando as atenções para sua saúde, em especial com o que ingerem e buscando a orientação de especialistas, que é o único modo correto e saudável de buscar o peso ideal sem comprometer outras funções vitais do corpo”, acrescentou a nutricionista.

Veridiana também alerta para os riscos que ‘receitas milagrosas’ e dicas de influencers digitais nas redes sociais.

“Temos muitos registros de pessoas que seguiram este tipo de orientação sem acompanhamento profissional e hoje desenvolveram outros tipos de problemas. É preciso saber que cada pessoa tem um organismo próprio, com suas próprias características e que uma dieta ou recomendação feita por um nutricionista é individualizada de acordo com exames, características e procedimentos para cada pessoa”, explicou a especialista.

