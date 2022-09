Maior parte da população das capitais da Amazônia tem alto índice de obesidade, diz pesquisa

Manaus (AM) – Metade da população das 27 capitais brasileiras tem sobrepeso ou obesidade. Dados são de levantamento do Observatório de Atenção Primária da Umane com base em dados da pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde. Chama a atenção na pesquisa que, maior parte das capitais da Amazônia, como Porto Velho, Manaus, Rio Branco e Belém estão na dianteira dos maiores índices.

A capital com o maior índice é Porto Velho-RO, com 64,2% da população acima do peso ou obesa – 6 em cada 10 habitantes. Ela é seguida de perto por Manaus-AM (63,4%), Porto Alegre-RS (62,2%), Belém-PA (61,0%) e Rio Branco-AC (60,0%).

Apesar disso, mesmo na capital que detém o menor índice – São Luís-MA – o indicador é alto: 49,0% da população, praticamente metade, tem sobrepeso ou obesidade, o que mostra que o problema é nacional.

Obesidade no Brasil – Fonte: Observatorio APS Umane

Gráfico acima ilustra o aumento da obesidade no Brasil

Obesidade aumentou 87% em 15 anos no Brasil.

Em 2006, 42,4% da população tinha sobrepeso ou obesidade. Em 2021, esse índice subiu para 57,1%.

O índice de sobrepeso e obesidade aumentou em todas as faixas etárias, mas os maiores aumentos se deram entre os mais jovens: 71% entre os de 18 a 24 anos, 46% entre os que têm 25 a 34 anos e 30% entre os de 35 a 44 anos.



Não por acaso, os jovens de 18 a 24 anos são os que mais se alimentam mal: 81,5% deles não consomem a quantidade recomendada de frutas e hortaliças, 78,5% entre os de 25 a 34 anos e 79,1% entre os de 35 a 44 anos.

O estudo aponta a necessidade de campanhas para promover a boa educação alimentar e desenvolvimento de política de saúde pública para combate à obesidade, tanto nas famílias como nas escolas.

