Manaus (AM) – Idosos decidem votar em Manaus e em municípios do interior do Amazonas, mesmo sem obrigatoriedade do voto. Nos principais colégios eleitorais da capital é comum ver pessoas com mais de 70 anos para exercer o direito de cidadania e ajudar a escolher próximo Governador do Amazonas e Presidente da República nesse segundo turno das Eleições Gerais de 2022, realizado neste domingo (30).

E mesmo quem já não é mais obrigado a votar por conta da idade, veio cumprir seu papel na democracia. No colégio amazonense Dom Pedro II, conhecido como colégio estadual, localizado na esquina das avenidas 7 de Setembro e Getúlio Vargas, no Centro de Manaus, a aposentada Maria Lopes Martins, de 78 anos e esposo Mário Martins Filho, de 79 anos, declararam que, apesar da idade, não veem a votação como um sacrifício e declararam que estão votando pelos seus filhos e netos.

“Pelos meus netos e bisnetos eu estou vindo votar e, apesar da idade, fiz esse esforço por eles. Que vença o melhor, o que tiver intenções de tocar o Brasil para um caminho melhor” , ressaltou Maria.

Máriio completa , ao salientar a importância do voto para ambos.

“Para mim não é um sacrifício, mas um prazer em votar. Estou satisfazendo o meu futuro, o futuro dos meus filhos e dos meus netos, e acredito que a minha votação foi muito importante para o candidato em que eu votei. Espero que ele possa vencer e acredito que as coisas possam melhoras. Em todas as eleições nunca deixo de votar e acredito que é muito importante exercer esse direito” , complementou.

A Constituição Federal (artigo 14, inciso II, parágrafo 1º) estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para o cidadão a partir dos 70 anos.

Em 2018, pouco mais de 12 milhões de eleitores estavam aptos nessa faixa etária. Para as eleições gerais deste ano, 14,8 milhões de pessoas maiores de 70 estiveram aptas a votar. Parte desse crescimento de 24% entre as duas eleições pode ser creditada à campanha Todo Voto Importa, que estimulou vários segmentos do eleitorado a regularizarem o título.

Vale ressaltar que o eleitor com mais de 70 anos de idade, que quer continuar a votar, também deve participar da revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos realizada pela Justiça Eleitoral.

Os idosos com mais de 70 nos que não participarem dos procedimentos de revisão podem ter seus títulos cancelados, conforme prevê a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.440 /2015. Já conforme a Resolução TSE nº 21.920/2004, não serão canceladas as inscrições de eleitores com deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, desde que anotada tal circunstância no cadastro.

