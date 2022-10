Sepultamento do delegado Aldeney Goes é marcado por comoção em Manaus

Manaus (AM) – O sepultamento do corpo do delegado Aldeney Goes, assassinado no Pará na última sexta-feira (28), foi marcado por muita comoção, nesta segunda-feira (31), no Cemitério Parque Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao delegado. A esposa de Aldeney Goes estava muito abalada e permaneceu o tempo todo perto do caixão durante a cerimônia fúnebre.

O delegado estava passando férias em Belém, no Pará, com a esposa e os filhos quando a tragédia aconteceu. Ele estava em uma farmácia, na noite de sexta, quando foi surpreendido pelos criminosos. Chegou a ser cogitado que a morte dele teria sido encomendada, o que logo foi negado por fontes policiais.

Logo depois, o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou em vídeo que o delegado foi vítima de uma quadrilha que atua na região das Docas, que tem como alvo turistas. Um dos criminosos já foi preso e o outro segue foragido.

Crime registrado por câmeras

A ação criminosa registrada por câmeras de segurança ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o momento em que Aldeney realizava o pagamento, quando um criminoso, de roupa preta e boné preto, entra e vai até os fundos da drogaria, em seguida ele volta e vai em direção à autoridade que estava no caixa.

Ainda no vídeo é possível notar o momento em que o criminoso tenta puxar um pertence do delegado e ele tenta reagir, porém, outro criminoso, de roupa vermelha e boné vermelho, aparece por trás de Aldeney e inicia os disparos.

O delegado era natural do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste de Manaus), bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e possuía especialização em Ciências Criminais pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro.

Ingressou na Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em dezembro de 2001, como investigador de polícia, após aprovação em concurso público, e atuou em vários Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital.

Em 2011, foi empossado como delegado de polícia, após nova aprovação em concurso. Policiais civis do Amazonas foram enviados ao Estado do Pará para dar apoio à PC-PA nas diligências investigativas a fim de localizar e prender os criminosos que já foram identificados. O corpo está sendo velado na Funerária Canaã da rua Major Gabriel, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

