Ex-jogador Cicinho conta testemunho de superação em palestra neste final de semana

No evento, o ex-jogador, ídolo do São Paulo, fará um retrato de como a fé e a aproximação de Deus o fez superar o vício em bebidas

Manaus (AM)– Um dos mais notáveis laterais do futebol brasileiro e de clubes europeus, como Real Madrid e Roma, Cícero João de Cézare, o “Cicinho”, profere palestra nesta sexta (4, às 19h30) e sábado (5, das 8h30 às 18h), no MIR Centro-Sul.

Com o tema “Homens superando as jogadas da vida”, o evento evangélico tem ingressos à preço único de R$ 50 e podem ser adquiridos na sede da igreja, na Rua Major Gabriel, 1.728 –Praça 14.

No evento, o ex-jogador, ídolo do São Paulo, fará um retrato de como a fé e a aproximação de Deus o fez superar o vício em bebidas e outras guerras enfrentadas por homens. Esse testemunho é, também, a realidade de muitos jovens brasileiros, e não somente de atletas das bases ou profissionais, pois Cicinho foi um dos melhores laterais que o Brasil já teve. E tudo o que conseguiu foi com a bola nos pés. Mesmo assim, a bebida o fez perder o gosto pelo futebol.

“Não gosto muito de falar sobre essas coisas, mas não tem como esconder. Agora tenho a missão de falar sobre Deus. Não falo isso por religião, nem para querer ser bonzinho. Falo porque foi algo que me salvou. Então eu tenho que falar. As pessoas que gostam de mim precisam seguir esse exemplo. Agora, quero ver se isso também vai render história”, revelou ele em uma recente entrevista.

Além do ex-atleta, atual comentarista do SBT, o seminário terá a mediação do presidente do MIR Centro-Sul, apóstolo Arão Amazonas que, em roda de conversas e palestras temáticas, receberá vários convidados e especialistas em saúde do homem. Destaque para o fisiculturista Daniel Guedes, campeão do Mr. Olympia Brasil 2018, um dos mais prestigiados evento fitness do mundo. Guedes vai falar sobre sedentarismo, obesidade e bons hábitos alimentares.

Outros painéis, como empreendedorismo, prosperidade financeira, depressão e crises de ansiedade entre homens, farão parte da programação especial do evento.

Serviço: Seminário com ex-jogador Cicinho

Data/hora: Sexta, 4/11, às 19h30 e sábado, 5/11, 8h30 às 18h.

Local: MIR Centro-Sul – Rua Major Gabriel, 1.728/ Praça 14

Ingressos: R$ 50 e podem ser adquiridos na sede da igreja.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Júlio Balestrin vem à Manaus na próxima sexta

Amazonas FC participa de Confut Nordeste

Parceiros Brilhantes promove corrida Solidária