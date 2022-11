Jovem desaparece na Compensa e polícia busca informações

Manaus (AM) – Daniel Ramos de Almeida, 18, desapareceu no domingo (6), às 16h, nas proximidades do bairro Compensa, Zona Oeste da capital amazonense, de acordo com a Polícia Civil, que busca informações sobre o paradeiro do jovem.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e posteriormente, transferido para a Deops, a mãe informou que o paradeiro do filho é incerto desde a data acima mencionada.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, ressalta que o apoio da sociedade, por meio do compartilhamento da imagem das pessoas desaparecidas, nas redes sociais, é imprescindível para o desfecho do caso.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem saiba a localização do desaparecido, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3214-2269, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

