Bolsonaristas atacam viaturas da PRF no Pará e agente é ferido

Novo Progresso (PA) – Moradores bolsonaristas de Novo Progresso, no Pará, e policiais rodoviários federais entraram em confronto no início da tarde desta segunda-feira (7), numa tentativa de desbloqueio da rodovia BR-163, e ao menos um servidor ficou ferido e uma criança, intoxicada por gás lacrimogêneo, precisou de atendimento médico.

Os manifestantes são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição do último dia 30 de outubro. Eles fazem parte do movimento que tenta, há uma semana, fechar rodovias pelo país em protesto contra o resultado do segundo turno presidencial.

Novo Progresso, cidade de cerca de 25 mil habitantes no sudoeste do Pará, deu mais de 82% de seus votos válidos para Bolsonaro nas últimas eleições, o recorde de votação para o candidato no estado.

O confronto

A PRF já havia desobstruído a BR-163 e nesta segunda apenas acompanhava a movimentação dos manifestantes, quando eles resolveram voltar a fechar a rodovia federal, por volta do meio dia.

Os policiais responderam lançando bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo em cima dos manifestantes. Na confusão, uma criança pequena passou mal e foi retirada por responsáveis parecendo estar desmaiada. Rapidamente se espalhou o boato de que a criança teria morrido e a população se voltou contra os policiais jogando pedras, fogos de artifício, móveis e tudo o mais que estava à mão.

A corporação informou que um agente ficou ferido, mas ainda não deu mais detalhes sobre a saúde dele ou sobre as perdas materiais.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Barroso é xingado e perseguido por bolsonaristas em Santa Catarina

VÍDEO: Polícia Rodoviária Federal faz barricadas para impedir nordestinos de votar

Ministro do STF pede relatório sobre efetivo policial da PRF