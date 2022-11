Novembro Roxo: maternidades iniciam programação para pais e recém-nascidos

Manaus (AM)- Em celebração ao Novembro Roxo, mês oficial de sensibilização sobre a prematuridade, as maternidades da rede estadual de Saúde estão realizando uma programação especial, com ações para promover e aumentar a conscientização a respeito dos desafios enfrentados pelos bebês prematuros e suas famílias.

“A campanha leva um alerta às famílias e à sociedade sobre o crescente número de partos prematuros, suas causas e consequências, e tem como objetivo conscientizar e alertar todos os profissionais da saúde e a população em geral e, principalmente os pais, sobre o crescente número de partos prematuros e abordar a importância da prevenção e do cuidado”, explica a gerente de maternidade, Suellen Barbosa.

A maternidade Balbina Mestrinho, entre os dias 17 e 25 de novembro, realiza palestras, oficinas, mesas redondas para pais de prematuros e profissionais de saúde que atuam nas UTIs neonatais.

Durante a abertura da campanha acontece ainda a doação de produtos de higiene e fraldas para famílias em situação de vulnerabilidade, exposição dialogada sobre tema global do Novembro Roxo e a iluminação temática da maternidade.

Na maternidade Ana Braga, na zona leste, a programação do Novembro Roxo inicia no dia 17, com sensibilização em todos os setores da unidade e palestras com temas voltados para o aleitamento, cuidados com o recém-nascido, entre outros.

A programação da unidade conta com a sensibilização do Método Canguru para profissionais das áreas de apoio, oficinas de shantala e banho de ofurô para puérperas, pais e rede de apoio.

As maternidades Balbina Mestrinho e Ana Braga são referência em atendimento hospitalar nas especialidades de Obstetrícia e Neonatologia para Gestante de Alto Risco, e em casos de média e alta complexidade.

Sessão Newborn

Neste ano, a maternidade Nazira Daou e Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL) realizam uma sessão de fotos newborn com os bebês internados na unidade. Com o tema voltado para a Copa do Mundo de Futebol, os recém-nascidos serão fotografados usando roupas e acessórios com as cores da seleção brasileira.

No IMDL, além da sessão de fotos, a programação conta ainda com palestras, oficinas e homenagens para os pais e profissionais de saúde da unidade.

As palestras e oficinas como forma de sensibilização para prevenção de partos prematuros e melhoria na assistência neonatal também acontecem nas maternidades Chapot Prevost, Nazira Daou e Azilda Marreiro.

Prematuridade

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo e mais de 1 milhão deles morrem dias após o parto. No Brasil, assim como em outros países, a prematuridade é considerada problema de saúde pública.

A prematuridade é a segunda causa de morte de crianças com menos de 5 anos de idade, ficando atrás somente da pneumonia. As populações de baixa renda são as mais afetadas e, segundo a OMS, metade dos bebês nascidos com menos de 32 semanas morrem devido à falta de cuidados viáveis e econômicos, como calor, apoio à amamentação e cuidados básicos para infecções e dificuldades respiratórias.

Os bebês sobreviventes enfrentam uma vida inteira de desafios, incluindo dificuldades de aprendizagem e problemas visuais e auditivos.

Data comemorativa

O Dia Mundial da Prematuridade é comemorado em 17 de novembro e tem como objetivo alertar sobre o crescente número de partos prematuros e sobre como preveni-lo, informando sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a família e para a sociedade.

Para 2022, o slogan do Novembro Roxo e do Dia Mundial da Prematuridade é “Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento”, que busca abordar a questão do nascimento prematuro e melhorar a situação dos bebês e de suas famílias.

A cor roxa é usada para simbolizar o mês por representar a sensibilidade e individualidade, particularidades dos bebês prematuros. Além disso, a cor roxa também significa transformação.

*Informação Agência Amazonas

