Eliminada, amazonense Ruivinha de Marte fala sobre participação em ‘A Fazenda’

MANAUS (AM) – A décima eliminada do reality show “A Fazenda 2022” (RecordTV), a amazonense Ruivinha de Marte, participou da gravação de “A Fazenda – Última Chance”, quadro do programa “Hora do Faro”, que vai ao ar todos os domingos, e refletiu como foi sua participação no reality show rural. “Eu tinha medo de me queimar aqui fora”, iniciou. As informações são do Portal UOL.

“Na primeira semana, eu estava pensando em desistir porque me botaram no pódio do spa. E isso me machucou bastante. Isso foi me oprimindo e eu fui me podando”, afirmou.

Convivência Difícil

A influenciadora confessou que não esperava ser tão difícil conviver com outras pessoas confinadas em uma casa e que acredita ter decepcionado muitas pessoas.

“Eu, como telespectadora de realities, achava que eu conseguiria tirar de letra”, contou. “Eu me decepcionei e, com certeza, decepcionei metade do Brasil, que esperava mais de mim”, acrescentou. Ruivinha disse que não se considerava uma planta no jogo e cita André Marinho, com quem disputou a berlinda da semana: “Eu não fui tão André assim, não” Ao relembrar o seu embate com Lucas quando o ex-peão virou fazendeiro e delegou as funções aos colegas, Ruivinha se emocionou. “Eu me senti muito, muito humilhada. Me senti burra, me senti uma otária, me senti inútil no jogo”, disse.

No jogo das plaquinhas, Ruivinha detonou Pétala, Deolane e André. Para Pétala, colocou “menina ilusão” e “farsa”, e explicou: “Ela paga muito de boazinha, prestativa. Mas, depois, tudo que ela faz pra você ela usa contra você”. Já, Deolane ganhou as plaquinhas “barraqueira”, agressiva”, “cruel” e “sedutora”, enquanto André Marinho foi chamado de “planta carnívora”: “Ele parecia ser uma planta o programa inteiro e, do nada, ele dá a reviravolta” Para suas aliadas, Bárbara e Kerline, ela distribuiu as plaquinhas “oratória perfeita” e “amor da minha vida”. A eliminada ainda falou que pretende bloquear Thomaz nas redes sociais. “Ele é mal-agradecido”, afirmou.

*Com informações do UOL

