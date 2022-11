Jojo Todynho reclama de seguidores: “Não venham falar o que não sabem”

Depois de alguns dias de descanso e diversão em Angra dos Reis, Jojo Todynho usou uma rede social para mandar um recado para os seguidores. Revoltada com cobranças e opiniões, ela pediu que as pessoas parem de se meter na vida dela e sugeriu que mudou de comportamento como uma forma de se defender.

“Queria deixar um recado para vocês, um papo só, porque vocês ficam aqui enchendo minha cabeça no direct. Quando uma mulher chega e dá um ponto final, ela tem os motivos dela. E quando uma mulher como eu prefere se calar em certas situações, é porque eu estou [me] resguardando. Não só da força, do impacto também. Então eu prefiro me resguardar, resguardar os meus”, avisou em uma sequência de vídeos compartilhados nesta terça-feira (15).

A cantora também afirmou que as pessoas podem deixar de acompanhar o dia a dia dela no Instagram caso não estejam satisfeitas. “Não vem aqui, por favor, gente, em nome de Jesus, ficar falando coisas que vocês não sabem, ficar se metendo. Por favor, esquece isso. Estou pedindo de coração, não está bom para você? Deixa de me seguir.”

Ela ressaltou também que recebe críticas pela forma como aproveita a vida e os frutos do trabalho dela. Mas que ninguém é obrigado a segui-la nas redes.

“Felizmente e graças a Deus, eu sou uma mulher preta, mas a gente vive em uma sociedade preconceituosa, racista, que não pode ver preto milionário que acha que a gente está querendo se mostrar, querendo mídia. Amor, mídia eu não preciso, eu sempre tive e nunca saí dela, seja boa ou ruim. Então é isso… Não gostou de alguma coisa? Vai com Deus tchau. Só não enche a p*rra do meu saco, porque eu não tenho paciência. Eu sou o que eu mostro para vocês, eu sou isso aqui. Eu não visto capa não”, reforçou a artista.

Jojo pontuou ainda que, por ter ficado quieta por um tempo, as pessoas “esqueceram tudo”, sem citar nenhuma situação específica. Vale lembrar que ela se separou de Lucas Santos no fim de outubro e assinou os papéis do divórcio no último dia 3.

*Com informações do Metrópoles

