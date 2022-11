Evento beneficente ‘Passeio Solidário Quintas’ oferece fim de semana de lazer em Manaus

O evento 'Passeio Solidário Quintas' reúne em Manaus, famílias e parceiros no condomínio Quintas de São José do Rio Negro

Manaus (AM) – O evento ‘Passeio Solidário Quintas’ reúne na tarde deste sábado (19) e domingo (20), em Manaus, famílias e parceiros de evento beneficente, em uma tarde de lazer, no espaço do condomínio Quintas de São José do Rio Negro, localizado na estrada do Cetur, bairro Tarumã, zona Oeste da capital.

A ação tem o intuito de arrecadar doações para beneficiar o Abrigo Moacyr Alves, que cuida de crianças carentes, além da instituição Parceiros Brilhantes e igreja católica Santa Tereza D’Ávila. Para isso, as doações podem ser realizadas por meio da compra de um Day Pass, passaporte no valor de R$ 150 para adultos e R$ 75 para crianças, que dá direito a várias atrações.

Evento beneficente no Residencial Quintas do Rio Negro – Foto: Marcos Holanda

Além praticar a boa ação, os doadores são agraciados com um dia de lazer em que podem usufruir de um almoço com churrasco fogo no chão, passeio a cavalos e bicicleta, torneio de Beach Tennis, brinquedos para as crianças, test drive nos carros Jeep e RAM, exposição de lanchas Evolution Motors. Também podem participar de bingos, com vários prêmios.

Veja a galeria de fotos:

A coordenadora de vendas do Residencial Quintas do Rio Negro, Daniele Barbosa, explicou o porquê da realização da ação beneficente, além da parceria com as instituições.

“O que estamos realizando aqui é um evento beneficente para ajudar algumas instituições como o Abrigo Moacir Alves, a ONG parceiros brilhantes e a Igreja Católica Tereza de Santa D’Ávila. Além de praticar uma boa ação, as famílias podem ter um dia de lazer no residencial, que é um empreendimento com 180 lotes de alto padrão, a partir de 1.500 metros quadrados. O local oferece privacidade, exclusividade e muita segurança, pois é uma chácara urbana dentro da cidade. Pessoas interessadas também em adquirir lotes, neste local tão exclusivo, podem procurar nossos stands, que atendem em plantão todos os dias, das 9 horas às 17 horas”. Daniele barbosa

Evento beneficente no Condomínio Quintas do Rio Negro – Foto: Luana Lima

Crianças do Abrigo Moacir Alves

As crianças do Abrigo Moacyr Alves, que serão beneficiadas com o evento, também usufruíram de um dia de lazer no local, neste sábado.

A coordenadora do Abrigo, Corina Amaral, disse que a parceria firmada entre a instituição e o Residencial Quintas do Rio Negro é muito importante para ajudar na assistência às crianças beneficiadas.

“É engraçado como as coisas acontecem, com a medida de Deus nas nossas vidas. A Renata e uma amiga foram visitar o abrigo e gostaram muito do nosso trabalho, pois temos equipe técnica, médicos e todo o necessário para atender bem as crianças. Então ela considerou que o abrigo precisava ser divulgado aqui no evento e nós aceitamos a parceria, pois acreditarmos que uma realização desse porte, poderia ajudar muito o abrigo. Temos sob nossa responsabilidade 68 crianças que eram abandonadas e são portadoras de deficiência, elas moram no abrigo e dependem muito da sociedade”, explicou.

O evento solidário também será realizado neste domingo (20). Pessoas que desejam adquirir o Day Pass, para usufruir da programação, conhecer os loteamentos e estrutura, além de praticar o bem, podem entrar em contato pelo número: 92 98138-0143.

Acesse ao vídeo: