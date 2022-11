Holanda marca no fim e ganha de Senegal por 2 a 0

Sem Sadio Mané, Senegal estreou na Copa do Mundo do Catar contra a seleção da Holanda nesta segunda-feira (21), em jogo equilibrado. A partida aconteceu no estádio Al Thumama, em Doha, e marcou o último jogo da primeira rodada do Grupo A. Com gols de Gakpo e Klaassen, os holandeses venceram a partida por 2 a 0.

Desde o início do Mundial, esta foi a partida mais controlada. No jogo de estreia entre Catar e Equador, os visitantes venceram com gols nos primeiros minutos. Na partida de Inglaterra e Irã, aconteceram oito gols no total.

No primeiro tempo da disputa, as duas equipes chegaram próximas ao gol, mas nenhum dos times balançou as redes. O lateral-esquerdo senegalês, Diallo, e o ponta, Sarr, criaram entrosamento e fizeram a maioria das jogadas pelo lado esquerdo do campo.

Na segunda etapa do jogo, os técnicos das duas equipes fizeram alterações. Apesar da superioridade na posse de bola da Holanda, a seleção de Senegal conseguiu atacar mais vezes no gol de Noppert. Aos 39 minutos do segundo tempo e em um dos poucos ataques dos holandeses, Gakpo cabeceou a bola cruzada por de Jong e inaugurou o placar.

No fim dos acréscimos, Klaassen aproveitou a falha do goleiro Mendy e chutou com força a bola para o fundo da rede, fechando o jogo em 2 a 0.

Próximos jogos

Na segunda rodada do Grupo A, a seleção de Senegal entra em campo contra o Catar, na sexta-feira (25), às 10h (de Brasília), no estádio Al Thumama. Os holandeses enfrentarão o Equador também na sexta-feira , às 13h, no estádio Internacional Khalifa.

*Lance

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Reuters

Leia mais:

Inglaterra goleia o Irã por 6 a 2

Capitães desistem de braçadeira “One love”

Brasil faz segundo treino no Catar