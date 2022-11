Inglaterra goleia o Irã por 6 a 2

Primeira das seleções favoritas a estrear na Copa do Mundo, a Inglaterra confirmou todas as expectativas para o primeiro jogo e venceu com facilidade o Irã, por 6 a 2, nesta segunda-feira (21). Os gols da goleada inglesa foram marcados por Bellingham, Saka (2x), Rashford, Grealish e Sterling. Taremi descontou para os iranianos.

Logo no início da partida, o jogo que terminou como show dos ingleses, teve um momento assustador: o goleiro Alireza Beiranvand, do Irã, foi substituído aos 16 minutos com suspeita de concussão depois de se chocar fortemente com um companheiro.

Segundo tempo agitado

Na volta do intervalo, a Inglaterra seguiu com superioridade e transformou a vitória em goleada aos 16′, novamente com Saka. O jovem revelado pelo Arsenal recebeu de Sterling na ponta direita e fez fila até balançar as redes do goleirão Hosseini.

O gol de honra do Irã veio logo na sequência, aos 19′, com Taremi. Depois de troca de passes pelo lado, Gholizadeh teve muita categoria para encontrar o centroavante nas costas de Maguire, que finalizou forte, no alto, sem chance de defesa para Pickford.

No entanto, a reação do Irã durou pouco tempo. Aos 24′, Rashford saiu do banco de reservas e marcou um lindo gol, deixando o zagueiro adversário no chão. Aos 43′, Grealish, outro que saiu do banco, completou para as redes depois de boa jogada de Callum Wilson.

Já nos acréscimos, Taremi balançou as redes mais uma vez, depois de pênalti assinalado pelo árbitro brasileiro Raphael Claus, com auxílio do VAR.

