Casal fica ferido após motocicleta colidir contra caminhão na avenida das Flores

Manaus (AM) – Um casal ficou ferido após um grave acidente de trânsito, ocorrido na tarde desta terça-feira (22), na avenida das Flores, Zona Norte de Manaus. A motocicleta em que eles estavam colidiu contra um caminhão. O envolvidos ainda não foram identificados.

De acordo com informações de testemunhas repassadas aos policiais militares, o casal seguia no sentido Bairro-Centro, quando o trânsito na área estava com retenção. Eles teriam passado direto e acabaram colidindo com a frente do caminhão, sendo arremessados da motocicleta devido ao impacto.

Outros motoristas que passaram pela área acionaram a polícia e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O casal ficou agonizando no local até a chegada do socorro.

Familiares deles foram até a localidade e acompanharam os primeiros atendimentos médicos. Apesar de estarem feridos, tanto o homem quanto a mulher estavam conscientes.

Eles foram encaminhados em ambulâncias à um hospital da capital, onde irão receber atendimento especializado. Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica foram acionadas para realizarem a perícia nos veículos envolvidos no acidente.

