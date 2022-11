Amazonas recebe 89,6 mil doses de vacina contra Covid-19

Manaus (AM) – O Amazonas foi contemplado com um novo abastecimento de vacinas contra Covid-19. Os carregamentos foram recebidos nesta terça-feira (22), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Ao todo, o estoque foi abastecido com 89.610 doses, das quais 40 mil doses de AstraZeneca, 27.250 doses de CoronaVac e 22.360 doses de Pfizer pediátrica.

Os imunizantes serão distribuídos para os municípios do Amazonas para operacionalização das campanhas de vacinação, que são realizadas pelas secretarias municipais de saúde. Para recebimento das doses, as equipes municipais devem agendar a retirada diretamente com a coordenação estadual do Programa Estadual de Imunização (PNI).

A FVS-RCP reforça que as vacinas são fundamentais para evitar o agravamento e óbito em casos de Covid-19; e orienta a toda a população a buscar e manter o esquema vacinal atualizado contra a doença.

Protocolo

As doses chegaram em Manaus, em voo comercial, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e foram encaminhadas para armazenamento em câmara de frio na FVS-RCP. A equipe do PNI no Amazonas realizou a conferência e armazenamento dos imunizantes.

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.430.173 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o estado, até esta terça-feira (22/11), sendo 3.337.555 de primeira dose, 2.815.083 de segunda dose, 74.361 com dose única, 1.626.156 de 1ª dose de reforço e 577.018 de 2ª dose de reforço.

