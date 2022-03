“Houve negligência”, diz conselheira sobre menino que fugiu e viajou sozinho de Manaus para SP

Os pais descobriram o paradeiro do menino quando ele já estava em SP. De acordo com a conselheira tutelar, a negligência ocorre a partir do momento em que a criança some do alcance de proteção dos pais

Manaus (AM) – Sozinho e sem qualquer ajuda, um menino de apenas 9 anos fugiu de casa, no bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus, foi ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e embarcou em um voo com destino à Guarulhos, na Grande São Paulo. Os pais descobriram o paradeiro do menino quando ele já estava em solo paulista. Para uma especialista, a situação se enquadra como negligência e abandono de incapaz.

De acordo com a conselheira tutelar Iolene Oliveira, a negligência ocorre a partir do momento em que a criança some do alcance de proteção dos pais. Além disso, Iolene acredita que o desaparecimento do garoto, neste caso, poderia ser impedido.

“Essa situação do garotinho que chegou até São Paulo poderia ser evitada caso a mãe buscasse imediatamente ajuda das autoridades, porque ia ter um alerta no aeroporto e seria amplamente divulgado. Então, houve negligência.”, analisou a conselheira.

A conselheira também ressalta que houve abandono de incapaz, pois o menino ficou sozinho por muito tempo, sem nenhum familiar ou parente por perto. Para a conselheira, é importante que a família procure fazer imediatamente um registro do boletim. “É para dar esse alerta e as autoridade já ficarem sabendo da situação”, explica.

Sumiço da criança

O garoto, identificado como Emanuel Marques de Oliveira, saiu de manhã cedo de casa, no último sábado (26), pegou um ônibus e foi em direção ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O menino não portava nenhuma documentação, passagens aéreas e nem carregava malas.

Segundo a Polícia Civil, antes de viajar, Emanuel pesquisou na internet “Como entrar em um avião despercebido”. Para a mãe, Daniele Marques, o menino contou que ao chegar ao aeroporto, verificou os horários dos voos, passou por três vistorias sem ser notado e conseguiu embarcar em um dos aviões da Latam, de acordo com as informações do G1.

Ainda pela manhã do sábado, a mãe percebeu que o filho não estava em seu quarto e que desapareceu. Desesperada, foi a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Apenas à noite, recebeu uma ligação da companhia aérea que informou a localização de Emanuel.

Em nota, a Latam informou que a presença do menor foi notada apenas no final do trajeto do voo, que desembarcou em Guarulhos às 21h09. Emanuel foi encaminhado pela companhia e pela Polícia Civil para aguardar em um abrigo em São Paulo, até que foi enviado para Manaus, chegando ao solo amazonense no dia seguinte, no domingo (27).

O motivo da fuga do menino, que conseguiu driblar o sistema de segurança do aeroporto, seria pelo desejo de morar em São Paulo, conforme relato à Polícia Civil.

A Polícia Civil também informa ter solicitado imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Eduardo Gomes e que o caso já está sendo investigado.

Tanto a Latam Airlines Brasil, quanto o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, informam que iniciaram as apurações sobre o ocorrido.

Edição: Leonardo Sena

