Manaus (AM)- O Sine Amazonas, administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), está selecionando candidatos para o preenchimento de 51 vagas de emprego na função de Mecânico Indistrial, nesta segunda-feira (28).

Os interessados precisam ter experiência na área. O atendimento do Sine Amazonas nesta segunda-feira será das 8h às 11h, devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo.

Para concorrer às vagas, os interessados devem comparecer, das 8h às 14h, na sede do Sine Amazonas, na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vale ressaltar que os candidatos que comparecerem a sede do Sine Amazonas, para concorrer a vaga de Agente de Coleta, já passarão por seleção e os que estiverem dentro do perfil, irão ser encaminhados para entrevista com a empresa.

Oportunidade

Para as 51 vagas de Mecânico Industrial, o requisito é ter ensino médio completo, com experiência na função, e os candidatos devem ter curso de NR10 atualizado, curso técnico em mecânica, documentação completa e currículo atualizado.

