Amazonas atualiza boletins da Covid-19, Monkeypox e vacinação nesta segunda-feira (28)

Manaus (AM) – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), atualiza, nesta segunda-feira (28), os boletins sobre Covid-19, Monkeypox e vacinação no estado.

A situação epidemiológica da Covid-19 registra informa o diagnóstico de 121 novos casos de Covid-19, totalizando 623.367 casos da doença, com 1 óbito encerrado por critérios clínicos, com o total de 14.394 mortes pela doença.

Neste informe, há a inclusão de 4 casos confirmados e outro 1 caso notificado como suspeito da doença. Com as atualizações, o atual cenário é de 712 notificações, 309 confirmados, 357 descartados, 46 suspeitos e nenhum registro de óbito pela doença.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.452.256 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (28/11), sendo 3.339.932 de primeira dose, 2.817.771 de segunda dose, 74.451 com dose única, 1.633.033 de 1ª dose de reforço e 587.069 de 2ª dose de reforço.

Todas as informações são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br

