Irmã de Deolane Bezerra briga em bar de São Paulo e tem nariz quebrado

Com sinais de agressão e muito abalada, foi levada para atendimento no Hospital São Camilo e está em observação médica acompanhada de sua irmã, Dayanne".

Daniele Bezerra, irmã da peoa Deolane, participante de A Fazenda 14, irá se submeter a uma cirurgia no nariz. Motivo: ela se envolveu em uma briga na porta de um bar de São Paulo, na noite de segunda-feira (28).

Foto: Instagram

Segundo a advogada, a confusão aconteceu após ela ter entrado em uma discussão com um grupo por causa de política e na troca de empurrões, ela caiu e quebrou o nariz.

“Estava em um bar assistindo ao jogo do Brasil. Depois de ouvir algumas coisas sobre política, me senti ofendida e indaguei as pessoas sobre o porquê. Iniciou-se uma discussão, puxaram meu cabelo. Eu quis também revidar.

Acabei caindo e me machucando muito! As pessoas que trabalham no estabelecimento me ajudaram no que puderam, separaram a discussão e prestaram socorro no momento!”, contou.

Filmada por Kadu Rodrigues, seu assessor, na cama do quarto do hospital, Daniele aparece bastante machucada e revelou estar arrependida de toda a confusão. “Acho que eu juntei a exaustão de todos esses dias e acabou que ontem extrapolou, porque eu sou ser humano, né?”, lamentou ela que assumiu ter errado.

“Infelizmente eu errei também, tá, gente? Não liguem para as provocações, não vão brigar, e… olha o que aconteceu! Levei uma queda. Estou com o nariz pontilhado e estraçalhado. Agora tem que operar”, completou a advogada em uma publicação no Twitter.

No início da madrugada desta terça-feira (29), a equipe de Daniele emitiu um comunicado: “Daniele Bezerra sofreu ataques em um estabelecimento onde estava comemorando a vitória do Brasil.

Com sinais de agressão e muito abalada, foi levada para atendimento no Hospital São Camilo e está em observação médica acompanhada de sua irmã, Dayanne”.

O “Esquina dos Amigos Ipiranga”, bar e restaurante de São Paulo, rebateu a acusação da família da advogada e publicou uma nota em suas redes sociais.

“Jamais permitimos ou permitiríamos que ela fosse atacada por qualquer motivo que seja. Como nos stories não houve agressão, como percebido nas imagens, ela caiu por tropeçar na caixa de som e prontamente foi socorrida pelos que ali estavam! [Ela] Frequenta nossa casa há muito tempo, antes de toda essa exposição. Respeitamos, estimamos sua presença e esperamos que esteja bem.

Muitas pessoas estavam presentes e a conhecem do dia a dia do bairro, sabem que não houve este episódio”, diz um trecho da postagem.

Leia mais:

Eliezer faz rinoplastia e brinca com visual pós cirurgia: ‘Deu tudo certo’

Família de Flordelis foi envolvida em trama para matar marido dela; veja cronologia do crime

‘A Fazenda 14’: Thomaz Costa entrega relacionamento de Tiago Ramos com ex-diretor de televisão