Deputados da bancada federal do AM são empossados na Câmara Federal

Manaus (AM) – Os oitos deputados federais eleitos pelo Amazonas foram empossados, nesta quarta-feira (1), no Plenário Ulysses Guimarães da Câmara Federal, em Brasília. A bancada é formada por quatro parlamentares reeleitos e outros quatro estreantes no cargo.

A sessão da posse da 57ª Legislatura iniciou por volta das 10h, com os deputados da Região Norte sendo os primeiros a realizar o juramento.

Com 50% de renovação, a bancada federal do Amazonas terá como estreantes os deputados: Amom Mandel (Cidadania), Adail Filho (Republicanos), Saullo Vianna (União Brasil) e Fausto Santos Jr (União Brasil).

Já o Capitão Alberto Neto (PL), Silas Câmara (Republicanos), Atila Lins (PSD) e Sdiney Leite (PSD) seguem para o segundo mandato na Casa Legislativa.

Dos 513 deputados federais empossados, 280 foram reeleitos e outros 233 vão ocupar o cargo pela primeira vez ou retornar para a Casa.

Na cerimônia de posse, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) destacou seu compromisso no combate à corrupção, assim como a defesa da pauta ambiental para o crescimento da região Amazônica. Amom foi deputado federal mais votado no Amazonas, com 288.555 votos.

“Tenho como principais pautas a questão ambiental, principalmente agora com a ambientação do mercado de crédito de carbono no Brasil, e também a questão das mudanças climáticas. Também carrego a questão da fiscalização, os 17 ODS como um todo e a questão da eficiência com o dinheiro público. Espero que juntos nós possamos contribuir positivamente para essas e outras questões importantes pro nosso País”, declarou.

Um dos mais jovens parlamentares da Câmara, o deputado Amom Mandel anunciou que vai lançar o “gabinete móvel” para tornar o mandato mais participativo. Ele também faz parte do gabinete compartilhado. Nesse gabinete, Amom e outros deputados vão compartilhar os mesmos assessores.

“Um dos principais ideais que eu carrego no meu mandato é a participação popular, eu utilizo as redes sociais como uma forma de legitimar esse mandato, de ter esse contato direto com a população, além de, claro, manter a presença nas comunidades. Aliado a isso, a transparência segue sendo o nosso Norte e a luta contínua pela eficiência do serviço público. Vou honrar todos os 288 mil votos que recebi da população amazonense”, declarou Amom.

Ao ser empossado, o deputado Fausto Jr (União Brasil) afirmou que defenderá em seu mandato a família e os valores cristãos. Ele deixará a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para ocupar uma cadeira na Câmara Federal.

“Com independência, responsabilidade, de forma técnica e construtiva, vou apresentar propostas visando, acima de tudo, o bem do Amazonas e do nosso país”, destacou o deputado.

Após a cerimônia de posse, o deputado Alberto Neto (PL) destacou que seu mandato vai buscar desenvolvimento e novas alternativas para a economia do Amazonas.

“Neste segundo mandato quero focar na geração de novas matrizes econômicas, como por exemplo destravar a questão potássio que vai gerar emprego no interior do Estado, além, de defender a Zona Franca de Manaus durante a reforma tributária”, disse.

Leia mais:

Deputados Federais e Senadores tomam posse nesta quarta (1º), em Brasília

Em posse na Câmara, deputados protestam contra Lula: “Fora ladrão”

Arthur Lira tem apoio total da Bancada do AM para reeleição na Câmara