Teatro Amazonas sedia show em homenagem a Zezinho Corrêa, neste domingo (5)

Manaus (AM) — O show “Luso Canta Zezinho Corrêa” apresenta músicas do grupo Carrapicho, que foram sucesso na voz de Zezinho Corrêa, e que serão interpretadas, neste domingo (5), às 19h, por Luso Neto, no Teatro Amazonas. O show homenageia Zezinho no mês que completa 2 anos de sua partida.

A apresentação consiste em apresentar sucessos nas versões originais do Carrapicho, com a participação especial do brilhante Carlinhos Bandeira, maestro da banda Carrapicho, além de Márcia Siqueira e dos grandes novos talentos Raylla Araújo e Lorenzo Fortes.

O projeto foi iniciado no final de 2020 e nasceu com a regravação do hit do Carrapicho “Fica Comigo”, na versão rockn’ roll, interpretado pelo cantor amazonense Luso Neto. A versão inédita foi feita em conjunto com o próprio Zezinho Corrêa, em uma de suas últimas atuações, no show “Luso 20 Anos”.

Incentivado pela família de Zezinho, que assistiu emocionada ao lançamento da música no Teatro Amazonas, Luso elaborou o projeto pensando em perpetuar o legado deixado por ele para as novas gerações. Por isso, a participação de Raylla Araújo e Lorenzo Fortes nesta homenagem é de total importância pela forte influência que eles exercem com esse novo público.

Com essa responsabilidade, Luso Neto propõe essa homenagem para que seja imortalizada na memória de todos a obra que transcendeu a Amazônia e conquistou o mundo.

Os ingressos para o show custam R$30,00 (1º lote), válido para todos os setores do Teatro. E estão sendo vendidos pela shopingressos.com.br, ou na bilheteria do Teatro Amazonas e nos pontos de vendas: Óticas Diniz dos Shopping Manauara e Sumaúma.

O show tem a produção executiva de Rosane Teixeira, com a realização da R.O Produções e Assessoria.

Zezinho Corrêa

José Maria Nunes Corrêa, o Zezinho Corrêa, natural da comunidade de Imperatriz, em Carauari, ficou conhecido nacional e internacionalmente após o sucesso “Tic Tic Tac”, na década de 1990, quando liderava a banda Carrapicho.

Antes de se dedicar à carreira de cantor, Zezinho também fez curso de formação de atores, no Rio de Janeiro, e estudou interpretação e dança. Como ator, fez parte do Grupo de Teatro Experimental do Sesc, o Tesc, onde encenou espetáculos como “Folias do Látex” e “Tem Piranha no Pirarucu”.

Zezinho também investiu em carreira solo. Entre os destaques estão a sua participação no musical “Boi de Pano”, durante o Festival Amazonas de Ópera de 2000; a gravação do CD solo no Teatro Amazonas em 2001 e a participação no musical de Natal “Ceci e a Estrela”, em 2017.

Em 2020, Zezinho estrelou campanha do Governo do Amazonas em homenagem aos profissionais de saúde, que atuaram na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19, interpretando a música “Um Novo Tempo”, de Ivan Lins, no palco do Teatro Amazonas.

No dia 28 de dezembro de 2020, o cantor participou do lançamento online do livro “Eu Quero é Tic, Tic, Tac”, escrito pelo jornalista e produtor cultural Fabrício Nunes. Zezinho faleceu aos 69 anos, no dia 6 de fevereiro de 2021, vítima da Covid-19.

