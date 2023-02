Domingo de Carnaval: Homem é morto na frente da irmã dentro de bar, em Manaus

Manaus (AM) — Um homem identificado como Oleismar Barbosa Gomes, de 32 anos, foi morto a tiros na frente da irmã enquanto os dois estavam em um bar. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (19), na Rua Evaristo Faustino, bairro, Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. O homem celebrava o Carnaval ao lado da irmã.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a irmã da vítima relatou que eles estavam em um bar quando um homem se aproximou e efetuou vários disparos contra Oleismar, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O atirador fugiu do estabelecimento sem ser identificado.

Atenderam a ocorrência equipes do Instituto de Criminalística (IC), e do Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

