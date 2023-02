Amazonas registra 140 casos de H1N1 nos primeiros meses de 2023

Manaus (AM) — Entre janeiro e 15 de fevereiro de 2023, o Amazonas registrou 140 casos de influenza, do tipo H1N1, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Em 2022, no mesmo período, o estado não havia registrado nenhum caso da doença.

Durante o período sazonal da doença que, no Amazonas, compreende vai de novembro a maio, e coincide com o período chuvoso no estado, há um aumento nos casos de doenças respiratórias no estado. Em 2021 e 2022, no período sazonal, o Amazonas registrou apenas um caso da doença. Em janeiro e fevereiro de 2022, a H1N1 não teve registro de casos no estado.

Já em 2023, o Amazonas teve 57 casos de H1N1 em janeiro e 83 nos primeiros 15 dias de fevereiro. Segundo o enfermeiro Alexsandro Melo, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP, o aumento se dá devido a predominância da variante influenza H1N1 entre os casos de vírus respiratórios.

“Dentro dos vírus respiratórios, a gente têm a variação predominante. Então, não necessariamente, um vírus que circula em um ano, ele vai circular no outro ano”, explicou o enfermeiro.

A diminuição de casos deve acontecer em março, quando o período sazonal fica próximo do fim. “Ainda temos uns 40 a 60 dias de circulação do H1N1, e depois, tende a diminuir o número de casos” apontou o chefe do DVE.

Prevenção

Mas para você que quer curtir o carnaval de forma segura, há algumas dicas preciosas para prevenir a contaminação por essas doenças, como manter as mãos higienizadas; não compartilhar objetos pessoais, como, por exemplo, garrafas de água; se sentir os sintomas evitar sair, mas se precisar, use máscara descartável e o mais importante, manter o esquema vacinal atualizado.

