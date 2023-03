Prefeitura anuncia resultado final do edital ‘Thiago de Melo – Novos Talentos’

A Manauscult apresentou o resultado final, nesta terça-feira (28), do edital de fomento à cultura “Concurso Prêmio Manaus 2022 Thiago de Mello – Novos Talentos”. O resultado será publicado na edição de número 5.535, no Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com a Comissão de Gestão de Editais, foi necessário adotar medidas corretivas diante de possíveis inobservâncias técnicas detectadas no certame. A previsão da liberação do resultado “Concurso Prêmio Manaus 2022 Thiago de Mello – Profissionais da Cultura” no Diário Oficial do Município é para esta quarta-feira, 1°/3.

“Os projetos que não forem apresentados de acordo com o previsto neste edital e que, por ventura, tenham sido erroneamente habilitados e/ou classificados pelas comissões técnica, quando percebido o equívoco, serão inabilitados ou desclassificados independentemente do estágio no qual se encontre o processo de avaliação deste edital, incluindo a fase de homologação”, disse a membro da Comissão de Gestão de Editais, Wanderléia Miranda.

No edital “Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, serão selecionados até 55 projetos culturais que vão concorrer nas várias categorias e segmentos artísticos, como artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, música, teatro, tradições culturais, tanto em peças, apresentações, quanto em oficinas artísticas. Os prêmios estão distribuídos em valores de R$ 15 mil, R$ 30 mil, R$ 45 mil e R$ 100 mil. Na categoria “Novos Talentos”, serão contemplados até 88 projetos em valores de R$ 3 mil a R$ 10 mil.

Todos os projetos contemplados pelo certame deverão ser realizados no município de Manaus, incluindo aqueles que visam a promoção de formação dos artistas e produtores culturais manauaras. E, todas as atividades decorrentes da realização dos projetos premiados no edital deverão ser oferecidas gratuitamente à população.

*Com informações da assessoria

