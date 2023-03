No e-mail de ameaça de morte recebido pelo senador Marcos do Val (Podemos-AL) continha também o nome do deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania)

Manaus (AM) – O senador Marcos do Val (Podemos-AL) registrou na superintendência da Polícia Federal de Manaus ter recebido ameaças por e-mail de um suposto grupo antiarmamentista, o qual assumiu a autoria da explosão em um clube de tiros na capital amazonense. No texto de ameaça também continha o nome do deputado estadual do Amazonas Wilker Barreto (Cidadania).

O registro do documento foi feito na terça-feira (28). O senador é defensor da liberação de armas no Brasil. Em um dos trechos do e-mail enviado ao parlamentar, o grupo afirma que “vai ser muito perigoso ir em clubes de tiros e lojas de armas pois pode explodir igual Manaus”.

A mensagem anônima se refere ao caso de uma explosão em um clube de tiros que ocorreu no dia 15 de janeiro deste ano, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Ao todo, cinco pessoas morreram. O casal Nardier Pinheiro de Araújo e Úrsula Rodrigues Macedo de Araújo, donos do estabelecimento, estavam entre as vítimas da explosão. Na época, o deputado Wilker Barreto publicou nas redes sociais homenagens aos dois amigos.

Por esse motivo, o suposto grupo contrário à liberação de armas também ameaçou o deputado amazonense no e-mail enviado ao senador Marcos do Val. “O próximo alvo nosso vai ser o deputado estadual do Amazonas Wilker Barreto, que fez homenagem ao casal de donos do clube de tiros”.

Em um vídeo publicado, nesta quarta-feira (1), nas redes sociais, o deputado Wilker Barreto se pronunciou sobre às ameaças. Defensor da liberação de armas, o parlamentar destacou que já entrou em contato com o senador Marcos do Val para colher mais informações sobre a ameaça. Também informou que vai procurar a Polícia Federal nesta quinta-feira (2).

“Eu realmente fiz uma postagem de pesar pelas mortes dos donos do clube de tiros, meus amigos Nardier e dona Ursula, pessoas do bem. Realmente defendo que o cidadão de bem tenha direito de defender sua família e sua propriedade. Mas, isso de ameaçar parlamentares, obviamente eu não posso desconsiderar. Amanhã, eu vou procurar a Polícia Federal. Já entrei em contato com o senador Marcos do Val para que ele possa me dar mais informações do que é essa ameaça que ele recebeu e que inclui o meu nome também”, disse.

Leia mais:

Velório de vítimas de explosão no Clube de Tiros Ponta Negra, em Manaus

Morre a quinta vítima de explosão no clube de tiros, em Manaus

No Dia da Língua de Sinais, Wilker Barreto destaca Leis que promovem a acessibilidade à comunidade