Joana Prado se arrepende de ter criado a personagem Feiticeira

A empresária Joana Prado abriu o jogo em entrevista à Folha de S. Paulo e falou sobre o arrependimento de ter dado vida à personagem Feitceira no Programa H (1999), de Luciano Huck.

“Quando se fala em arrependimento, digo que essa palavra em hebraico significa mudança de direção. Em grego, mudança de pensamento. Ao entender essa perspectiva, digo que me arrependi, porque mudei de pensamento e de direção. Hoje não seria cabível interpretar uma personagem sensual que mostra o corpo. Vivo outra fase, me converti ao cristianismo, tenho filhos”, afirmou.

Joana também comentou ainda sobre ter o título de Playboy mais vendida na história da revista no Brasil. “Não estou nem aí para a Playboy, para esses números, não me importo com isso. Ser recorde de vendas nunca foi um objetivo, assim como não era posar nua. Ganhei mais grana, mas não mudou nada, é mais um fato. Até mostro fotos dessa época aos meus filhos, sou bem resolvida. Vejo o tanto que evoluí, amadureci. Tudo fez parte do meu crescimento”, destacou.

*Com informações da IstoÉ

