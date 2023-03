Fuga é frustrada após descoberta de dois túneis em cela de presídio de Manaus

Também foram encontradas cordas feitas de lençóis e uma baladeira feita com uniformes dos próprios internos

Um fuga de presos do Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPMII), no Km 8 da BR-174, foi frustrada após a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) descobrir a existências da entrada de dois túneis em uma das celas da unidade prisional.

Segundo a Seap, além do início de dois túneis, que seriam utilizados para a tentativa de fuga, foram encontradas cordas feitas de lençóis e uma baladeira feita com uniformes dos próprios internos.

Ainda de acordo com a secretaria, a revista foi feita pelo Grupo de Intervenção Penitenciária e todos os detentos envolvidos na tentativa de fuga vão responder a um procedimento administrativo disciplinar (PAD), que será encaminhado à Vara de Execuções Penais (VEP), do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Por conta dessa situação, a Seap suspendeu visitas de familiares e advogados, e a saída de presos para audiências presenciais, até segunda ordem.

Leia mais

Túnel de três metros para fuga de detentos é encontrado no CDPM1