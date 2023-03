Oficial de Justiça aposentado e fonoaudiólogo são presos por prostituição de adolescentes no AM

Um oficial de Justiça aposentado, de 64 anos, e um fonoaudiólogo, 34, foram presos nesta quinta-feira (16) pelos crimes de importunação sexual e favorecimento à prostituição de adolescentes, no município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus).

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações em torno do suspeito de 64 anos iniciaram há cerca de dois meses, após a Polícia Civil e o Conselho Tutelar receberem denúncias informando que ele alugava uma pousada no município para praticar relações sexuais com adolescentes mediante pagamentos.

“Iniciamos as diligências e localizamos duas adolescentes, de 14 e 16 anos, que relataram que estavam em condição de vulnerabilidade, e para conseguir pagar o aluguel de suas casas, mantinham relações com o suspeito”, contou Nogueira.

A partir dos relatos, houve representação à Justiça por mandados de busca e apreensão e de prisão em nome dele, e as ordens judiciais foram decretadas pela Justiça. “Durante a Operação Rede de Proteção, efetuamos a prisão dele e apreendemos seu aparelho celular”, disse o delegado.

Em relação ao segundo caso, envolvendo o fonoaudiólogo, a autoridade policial relatou que ele vinha sendo investigado após o Conselho Tutelar acionar a PC-AM, informando que atendeu uma adolescente, de 16 anos, que contou que foi importunada sexualmente em outubro de 2022, em uma unidade de saúde.

“A vítima informou que procurou uma unidade de saúde para seu filho, que estava doente, momento em que sofreu um episódio de importunação sexual pelo suspeito. Posteriormente, ele conseguiu o número de telefone da adolescente e fez propostas para que ela mantivesse relações sexuais com ele em troca de pagamento”, informou o titular.

Ordem judicial

Foi solicitado à Justiça um mandado de busca e apreensão para o suspeito, e a ordem judicial foi decretada. No decorrer da operação, foi apreendido seu aparelho celular, que passará por perícia. A Secretaria de Saúde do município já foi cientificada pela Justiça sobre o afastamento do fonoaudiólogo do cargo que ocupava.

Procedimentos

Ambos ficarão custodiados na unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

