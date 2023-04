Roberto Cidade é reeleito para terceiro mandato como presidente da Aleam

Em votação unânime, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), foi reeleito para presidir a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), pelo Biênio 2025-2026. O parlamentar obteve os votos dos 23 deputados presentes.

“Sou grato a todos os meus pares por terem me dado a honra de ser, mais uma vez, presidente da Casa do Povo do Amazonas. Peço a Deus discernimento e sabedoria para honrar essa confiança. Que possamos fazer sempre mais e melhor pela nossa gente”, disse.

A eleição definiu ainda os demais membros Mesa Diretora da Aleam, sendo o 1° Vice-Presidente, o deputado Adjuto Afonso, o 2° Vice-Presidente, o deputado Abdala Fraxe e o 3° Vice-Presidente, a deputada Joana Darc.

A Secretária-Geral é a deputada Alessandra Campelo, o 1° Secretário é o deputado Delegado Péricles, o 2° Secretário, o deputado Cabo Maciel e o 3° Secretário, o deputado João Luiz. O Corregedor da Casa é o deputado, Sinésio Campos e o Ouvidor, o deputado Felipe Souza.

Terceiro mandato

Após a eleição, realizada na noite da quarta-feira (13), o deputado estadual Roberto Cidade dará continuidade a sua gestão como presidente da Aleam até fevereiro de 2027.

A possibilidade do parlamentar lograr o terceiro mandato consecutivo do comando da Casa Legislativa, com poucos meses na nova legislatura, e de forma antecipada, se deu com mudanças, realizadas na quarta-feira (13), durante uma “sessão relâmpago”, na Constituição Regional e no Regimento Interno.

As eleições para a presidência e Mesa Diretora aconteceriam apenas no fim de 2024. Porém, com a alteração das normas, a votação para os cargos foi feita de forma antecipada.

Antes da manobra, a votação para a presidência da Casa deveria acontecer 30 dias antes da última reunião ordinária do primeiro biênio. Com a mudança no artigo 29 da Constituição interna foi possível antecipar as eleições.

Com a mudança no Regimento Interno, a convocação para a eleição pode ser feita com 1 hora de antecedência. Inclusive, esse tempo pode ser reduzido pela metade se 2/3 da casa apresentarem requerimento.

A única chapa lançada foi de Roberto Cidade. Sem outros candidatos, todos os 23 parlamentares foram favoráveis à reeleição do parlamentar.

Durante a sessão “relâmpago”, alguns parlamentares criticaram a rapidez do processo de eleição, como o parlamentar Daniel Almeida (Avante), irmão do prefeito de Manaus David Almeida (Avante).

“Teria que ter tempo para formar uma outra chapa porque tem um outro grupo que quer formar chapa. Não tenho pretensão nenhuma, mas acho um desaforo o que está sendo feito”, afirmou o parlamentar.

Em sessão realizada nesta quinta-feira (13), o presidente da Aleam, Roberto Cidade, afirmou que a manobra é legal e que a Casa Legislativa está unida “para que continuemos a exercer nossos mandatos com tranquilidade”.

“Estamos respaldados pela Procuradoria da Assembleia e há ainda jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal que nos ampara. Há uma decisão do STF que modulou as eleições legislativas e que me deu a oportunidade de participar da eleição para o próximo biênio. Não foi nada açodado, tudo foi conversado e nós, enquanto deputados, temos a prerrogativa de mudar a Constituição. Vários estados estão fazendo isso”, disse.

*Com informações da assessoria

