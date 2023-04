Joana Darc presta apoio a Agenor Tupinambá e a capivara Filó, após multas de R$ 17 mil do Ibama

Manaus (AM) – A deputada Joana Darc (UB) repudiou as acusações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), após multar em R$ 17 mil, na terça-feira (18), o estudante Agenor Tupinambá, que ficou conhecido por gravar vídeos com a capivara Filó, no município de Autazes (a 113 km de Manaus). De acordo com a parlamentar, o rapaz foi intimado pelo instituto sob a denúncia de maltratar os animais do campo.

Em reunião com Agenor e sua família, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a parlamentar, que é presidente da Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CPAMA), garantiu que conhece o cenário de convivência das pessoas com os animais no interior do Estado.

“O Agenor tá sendo punido injustamente com uma multa absurda, sendo acusado de maus-tratos contra os animais, como se fosse um criminoso. Quem conhece a história dele sabe da convivência harmônica com os animais, e não é somente em Autazes que isso acontece, mas em todo interior do Amazonas e da zona rural do Estado”, destacou.

Intimações do Ibama

Segundo Agenor, além da multa de R$ 17 mil, o Ibama solicitou que ele apagasse todas as imagens e vídeos das redes sociais que tenham Filó e demais animais. O estudante também foi notificado que terá 6 dias para entregar a capivara ao instituto.

“Fui intimado e chegou ao meu conhecimento de que eles estavam solicitando a retirada de todo conteúdo que tinha a Filó. Estão me acusando de abusar, de maltratar, explorar e até matar os animais da fazenda”, disse Agenor.

Apoio jurídico

Joana Darc está prestando apoio jurídico ao jovem, no caso da capivara Filó. Inclusive, participará de uma reunião com o superintendente do Ibama no Amazonas. Além disso, a parlamentar está solicitando uma reunião com a ministra do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para tratar do caso.

“Nossa equipe jurídica da Comissão dos Animais já está agindo para apoiar o Agenor, para anular as multas, e não receber essas punições nas redes sociais e, o principal, é que os animais fiquem no seu habitat, onde expressam o seu comportamento natural, e não em um cativeiro ou zoológico. Isso eu não vou permitir isso”, defendeu.

Conforme informações da parlamentar, o trabalho de apoio a Agenor segue com o objetivo de anular os autos de infração, frente a comprovação de que as acusações do Ibama são infundadas.

Sobre Agenor

Agenor é estudante do 7º período de Agronomia na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e encantou todos nas redes sociais, principalmente no TikTok, no início deste ano, ao divulgar a rotina com a capivara Filó, que foi resgatada após perder a mãe ainda quando filhote.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fazendeiro que filmava rotina com capivara é multado em mais de R$ 17 mil pelo Ibama

“Meu sonho é que daqui muitos anos, talvez, eu seja a primeira prefeita de Manaus”, diz Joana Darc

Joana Darc propõe cassar registro profissional de médicos veterinários por maus-tratos aos animais