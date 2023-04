Whindersson Nunes vence luta contra rapper polonês por nocaute: “O palhaço pegou”

Whindersson Nunes venceu o rapper polonês Filipek por nocaute técnico, no torneio internacional de boxe voltado para celebridades ao redor do mundo. O piauiense enfrentou o rival pelo High Stakes, realizado na Ovo Arena Wembley, em Londres, na Inglaterra. As informações são do site Terra.

Essa foi a estreia de Whindersson Nunes em uma competição na modalidade, conseguindo a vitória no segundo round após três quedas do rival polonês.

“Eu falei que o palhaço ia pegar ele. O palhaço pegou”, afirmou Whindersson logo após o final da luta, ainda no ringue.

O brasileiro ganhou o carinho do público e foi ovacionado em sua entrada na arena, que estava lotado de brasileiros.

No primeiro round, Whindersson e Filipek se estudaram, pegaram os movimentos e foram mais precavidos nos golpes. Ambos trocaram jebs, com o humorista dando preferência por usar braço direito e alguns socos na linha de cintura.

No segundo round, Whindersson foi para cima e conseguiu dois knockdowns seguidos. Por fim, ele deu um golpe na linha de cintura e o árbitro acabou a luta.

Com a vitória sobre Filipek, em Londres, o próximo rival do brasileiro vai ser contra King Kenny, vencedor da primeira luta. O confronto será disputado em junho.

