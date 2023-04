Vacinação contra a Covid-19 será ofertada em 74 pontos de Manaus nesta semana

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus irá ofertar a vacinação contra a Covid-19 em 74 pontos da capital nesta semana, de segunda a sexta-feira, 24 a 28, dando continuidade à campanha de imunização contra a doença. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da campanha, pede que os usuários verifiquem seu cartão de vacina e atualizem a dose que está faltando, seja 1ª, 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª.

Conforme o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, os públicos a partir de 12 anos podem ser atendidos em qualquer um dos 74 pontos de vacinação. Já as crianças de 5 a 11 anos possuem 35 unidades de referência, e os bebês de 6 meses a 4 anos, 14 unidades de referência. Os públicos aptos a receber a bivalente podem acessar a vacina em 54 unidades.

“Nossa rede continua ofertando e incentivando que as pessoas busquem a vacina contra a Covid-19, mesmo quem já tomou as duas doses iniciais, porque as doses de reforço também são seguras e eficazes na proteção contra o vírus. Basta se dirigir ao endereço mais próximo e apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina”, explica Djalma.

O subsecretário informa que os usuários podem verificar os endereços das unidades de saúde, assim como horário de funcionamento, públicos atendidos e vacinas disponíveis, no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e no link bit.ly/localvacinacovid19. Diariamente, os pontos de vacinação também são divulgados nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Doses

Djalma informa que todos os usuários devem receber pelo menos três doses da vacina contra a Covid-19. Isso porque o esquema inicial da Pfizer Baby, para crianças de 6 meses a 4 anos, é de três doses, e os públicos vacinados com os demais imunizantes devem completar o esquema vacinal inicial de duas doses e receber uma dose de reforço.

Já a quarta dose está liberada para o público em geral a partir de 18 anos de idade, e para crianças de 5 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos que possuam alto grau de imunossupressão. A quinta dose está liberada apenas para adultos imunossuprimidos.

O público apto para receber a bivalente deve ter tomado pelo menos duas doses, ou alguma dose de reforço, há quatro meses ou mais. Os grupos liberados são de idosos de 60 anos ou mais, imunossuprimidos, gestantes e puérperas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades.

